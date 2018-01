Festival della magia: “FUNNY MAGIC” a Milano. La 3a edizione ospite al Teatro Manzoni

Debutto questa sera per RAUL CREMONA che presenta “FUNNY MAGIC”. Dal 02 Gennaio 2018 al 07 Gennaio 2018.

Già nel 2016 Raul Cremona partorisce da un’idea fantastica, da proporre per le feste, soprattutto natalizie, come alternativa ai classici balletti e operette: Il Festival della Magia. Dopo le edizioni sold out del 2016 e del 2017, anche il 2018 si aprirà con il sorprendente viaggio magico e con numeri stravaganti e divertenti affiancandoli a numeri di magia classica. Considerare la magia anche come evasione è quanto si vorrebbe fosse, oppure la presunta capacità di dominare le forze della natura...o forse sono magici i pensieri di coloro che credono in certe pratiche.

Come ad esempio la magia allegra, comica...la più terrena forse ed anche più visibile e realizzabile nella cultura attuale dei social. La storia ci ricorda come osservazioni e testimonianze di poeti, storici e filosofi sulla magia e testi su incantesimi e pratiche occulte usati da coloro che le praticavano ma, nonostante tutto, il termine Magia conserva un suo intatto fascino e un suo intrinseco significato. I simboli magici sono tantissimi e ognuno di essi ha uno o più significati ben precisi, proprietà e caratteristiche originarie che magari col passare dei secoli sono cambiati o modificati. Il presente è anche questo!

con Norbert Ferré (Francia), Ernesto Planas (Cuba), I Disguido (Italia), Jordan Gomez (Francia), Miguel Munoz (Spagna), le incursioni di Felipe e altri ospiti magici a sorpresa.

Una Produzione Agidi e Showlab

Dal 02 Gennaio 2018 al 07 Gennaio 2018



durata: 110 minuti



Teatro Manzoni

Via Manzoni, 42 - Milano

www.teatromanzoni.it

_©Angelo Antonio Messina