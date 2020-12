Come genitore, una delle cose più importanti che fai è aiutare i tuoi figli ad apprendere abitudini alimentari sane. I bambini hanno bisogno di una dieta equilibrata con alimenti provenienti da tutti i gruppi alimentari, in particolar modo: frutta e verdura, prodotti integrali e alimenti proteici.

I bambini necessitano di 3 pasti al giorno e da 1 a 3 spuntini (mattina, pomeriggio e possibilmente prima di andare a letto). Gli spuntini sani sono importanti tanto quanto il cibo che servi ai pasti.

I cibi migliori sono i freschi e non trasformati: frutta e verdura fresca, cereali integrali, latticini e carne; e pasti cucinati in casa.

Gli spuntini sani sono importanti per la crescita e lo sviluppo del tuo bambino quanto i pasti. I bambini piccoli hanno lo stomaco piccolo e non possono ottenere tutti i nutrienti di cui hanno bisogno da soli 3 pasti regolari. I bambini più grandi hanno bisogno di spuntini per rimanere vigili ed energici per tutto il giorno.

Assumere spuntini sani dovrebbe essere parte della pianificazione giornaliera di un corretto piano alimentare, oltre ad essere un abitudine alimentare sana.