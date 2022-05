Angela Tiraboschi aveva da poco compiuto compiuto 112 anni, lo scorso 19 aprile, ed era la signora più anziana in Italia, oltre che della Bergamasca dove viveva. È morta nel sonno, la scorsa notte, nella sua casa di Bergamo in via Coghetti.

Era nata a Oltre il Colle, un piccolo comune della provincia ed aveva quattro figli, Roberto, Maria, Luciana e Piero, tutti di età compresa tra i 70 e gli 85 anni.

Il suo segreto per vivere così a lungo? Pranzare sempre “leggero” e mai rinunciare a un bicchiere di vino... oltre a considerare "ogni giorno della vita come un dono".

A comunicarne il decesso, il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, che le aveva fatto gli auguri in occasione del suo ultimo compleanno:

"Si è spenta nel sonno Angela Tiraboschi, la donna più longeva d'Italia. Aveva ben 112 anni e viveva a Bergamo. Il nostro cordoglio per i figli Maria e Roberto. Riposa in pace dopo questa lunga lunga vita in cui tutta la comunità ti ha voluta bene".