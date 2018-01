Per l'epifania nuova strage di migranti in mare a nord di Tripoli

Sarebbero 25 i migranti morti in seguito all'affondamento di un gommone nelle acque a nord di Tripoli. Lo ha comunicato l'ong Sea-Watch, presente sul posto con l'imbarcazione Sea-Watch 3 insieme alla Marina militare italiana.





+++ Breaking +++ Rubber dhingy sunk north of Tripoli. At least > 25 ppl. died in the incident, exact numbers still unclear. Italian Navy on the scene, SW3 on their way, operation still going.