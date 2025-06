Roma, 12 giugno 2025 – Il ristorante Ferro e Fuoco del Donna Camilla Savelli, Hotel romano della collezione VRetreats, brand di hôtellerie di VOIhotels, cambia volto e si rinnova con una nuova identità, segnando l’inizio di un nuovo capitolo: nasce Contempo.

Questa nuova denominazione riflette il desiderio di rappresentare in modo più autentico e attuale l’anima del ristorante e il suo legame con la città eterna. Contempo è molto più di un semplice nome. È un concetto, un ponte tra epoche, un tributo alla capacità di Roma di vivere nel presente senza mai perdere il contatto con il proprio passato. Il termine, che richiama il "contemporaneo", esprime infatti la volontà di abbracciare l’innovazione pur restando radicati nella tradizione. Contempo racconta una nuova visione gastronomica: un’esperienza in cui i sapori classici della cucina romana vengono reinterpretati con eleganza, tecnica e creatività, offrendo piatti che rispettano la storia ma parlano il linguaggio del nostro tempo. Contempo è anche un invito a rallentare, a prendersi del tempo. "Con tempo", appunto. Per assaporare ogni boccone con consapevolezza, per godere della bellezza del momento, in un luogo dove ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza sensoriale piena e armoniosa.

Alla guida della cucina rimane lo Chef Emidio Ferro, punto di riferimento del ristorante e autore di una proposta gastronomica che unisce eleganza, tradizione e creatività in ogni piatto. La sua cucina accompagna gli ospiti durante tutta la giornata con un’offerta All Day Dining pensata per rispondere a gusti ed esigenze diverse. Tra le esperienze più rappresentative spicca l’"Aperitivo in Tre Atti", una raffinata sequenza di assaggi firmati dallo chef per sorprendere sin dal primo morso. Chi desidera lasciarsi guidare in un percorso più articolato può scegliere "The Box – Il nostro viaggio sensoriale", una degustazione immersiva pensata per coinvolgere tutti i sensi. Non mancano naturalmente i grandi classici della cucina romana, come il vitello tonnato e il carciofo alla romana, proposti all'interno di un menù dedicato ai piatti della tradizione, affiancato da un’offerta studiata appositamente per il Pranzo nel Chiostro. Per un’esperienza culinaria più completa, infine, è disponibile il Menù Signature "Origini e Contaminazioni", sintesi perfetta tra memoria gastronomica e visione contemporanea.

Il debutto di Contempo segna anche l’inizio della stagione estiva nel Giardino del Donna Camilla Savelli, uno degli angoli più suggestivi dell’albergo, che da giugno ad agosto ospiterà una rassegna di eventi musicali dal vivo dal martedì al venerdì, dalle 18 alle 21. Un calendario selezionato di concerti jazz, soul, swing e atmosfere internazionali accompagnerà le cene sotto le stelle, regalando agli ospiti serate di autentica magia nel cuore di Trastevere.

Contempo è un invito a riscoprire Roma da una nuova prospettiva, dove la storia incontra il gusto e ogni dettaglio diventa racconto. Un’esperienza che celebra il tempo presente senza dimenticare le radici, trasformando ogni momento in un’emozione da assaporare.

Contempo, dove il gusto abita il tempo.

DONNA CAMILLA SAVELLI

COMTEMPO RESTAURANT

Via Garibaldi, 27, 00153 Roma RM

Tel. 06 – 58.88.61

GIORNI E ORARI DI APERTURA: DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 22.00

CHIUSO IL LUNEDì