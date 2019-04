Samsung Galaxy A50 presentato ufficialmente: il giusto compromesso all'interno della famiglia Galaxy A di Samsung

Samsung ha presentato sei dispositivi appartenenti alla nuova famiglia Galaxy A ed il Samsung Galaxy A50 va a collocarsi esattamente al centro di questi dispositivi e, pertanto, può essere considerato il giusto compromesso per chi cerchi un buon dispositivo ad un prezzo non troppo elevato.

Anche se il Samsung Galaxy A50 è stato presentato ufficialmente durante un evento dedicato ad hoc per i suoi nuovi prodotti dalla casa madre, in realtà era già in vendita su Amazon da qualche settimana.

Rispetto ai primi giorni, c'è già stata una notevole riduzione di prezzo che ha fatto diventare il prodotto un possibile best-buy.



questo il riassunto delle sue principali funzionalità:

Display: Super AMOLED 6.4″ Full HD+

CPU: Octa Core (Quad 2.3GHz + Quad 1.7GHz)

RAM: 4GB

Memoria interna: 128GB (espandibile fino a 512GB)

Sistema operativo: Android 9 Pie

Fotocamera posteriore: tripla fotocamera (25MP + 5MP + 8MP), flash LED

Fotocamera frontale: 25MP

Lettore di impronte digitali sotto il display