La destra che sta guidando il Paese è una delle peggiori destre della storia italiana. Per quanto si dichiari una valida alternativa a una sinistra che da tempo ha smesso di fare la sinistra, la destra che è salita al governo sta già dimostrando la sua inadeguatezza, nascondendo la propria mediocrità dietro a ideologie reazionarie e ridicole.

Gli esempi non mancano. Giorgia Meloni che vuole combattere le devianze giovanili, senza distinguere tra devianze e disturbi. Matteo Salvini che vuole “affondare” le Ong. Silvio Berlusconi che oggi è atlantista e domani si sveglia filo-russo. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che se la piglia con i rave-party e non si accorge delle mafie che fanno il bello e cattivo tempo in Italia. Per non parlare del leghista Domenico Furgiuele che vorrebbe finanziare i matrimoni... celebrati in chiesa!

Il livello della destra purtroppo è questo, c’è poco da fare. Nel giro di un paio di mesi abbiamo consegnato le chiavi del governo nelle mani di una destra che eleva a ruolo di potere personaggi imbarazzanti, perché incapaci e incompetenti. Una destra che, pur di conservarsi nella sua mediocrità, mette nelle posizioni che contano soggetti che possono fare solo danni, con tutte le conseguenze che potranno scaturire per la tenuta sociale.

Un esempio è il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara che teorizza l’opportunità di “umiliare” gli studenti per educarli. Un'idea che fa trapelare una visione retrograda ed estremista dell’educazione, aggravata dall'ignoranza di un ministro che ha poi ritrattato affermando di intendere “umiltà”, senza capire che tra i termini "umiliazione" e "umiltà" ci passa una bella differenza.

Il problema risiede nell’ideologia becera di una destra che cerca, attraverso leggi reazionare, di nascondere la propria irrilevanza sul piano reale. Una destra che usa ideologie tanto ridicole quanto inutili per distrarre gli italiani dalle peggiori misure economiche che si appresta a mettere in campo, non ultima la cancellazione del reddito di cittadinanza, in ubbidienza alle loro Maestà Economia e Finanza.

Il punto è che non si va lontano solo con la propaganda se poi sbatti con il muso contro la realtà. E la realtà dice che la destra rivoluzionaria ha già smesso di essere rivoluzionaria per adagiarsi su un sistema gattopardesco. Un mondo che fa del Mercato la sua unica ragione di vita, dettando regole, leggi e comportamenti. Un sistema che la destra meloniana, la premier che parlava di "pacchia finita", ha intenzione di assecondare, presentando una classe dirigente ridotta a un teatrino di burattini stupidi, inutili e dannosi per la collettività.