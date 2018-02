Ulefone T2 Pro è il nuovo bellissimo smartphone presentato dall'azienda cinese al MWC 2018

Di certo tutti sapevamo che tra gli smartphone più belli presenti al Mobile World Congress 2018 ci sarebbero stati i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus (quasi del tutto identici ai vecchi S8 e S8 Plus)... ma a livello estetico lo smartphone migliore è risultato forse l'Ulefone T2 Pro, che sorprende per l'ampio display e per la quasi totale assenza di bordi laterali.

Frontalmente, il T2 Pro utilizza il notch come iPhone X, mentre nella parte posteriore ricorda in parte il OnePlus 5.

Ma questo smartphone ha anche tante caratteristiche interessanti, come dimostra il riassunto della sua scheda tecnica riportato di seguito.

Display 6,7″ Full HD+, CPU MediaTek Helio P70, GPU Mali-G72 MP4, RAM 8GB, Memoria interna 128GB espandibile, Sistema operativo Android 8.1 Oreo, Dual SIM, Fotocamera posteriore doppia 21MP + 13MP, Fotocamera frontale 16MP, Batteria 5000 mAh, Lettore di impronte sotto il display, Sblocco tramite riconoscimento facciale.