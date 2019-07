Paura per l'eruzione del vulcano Stromboli che ha causato una vittima

I Vigili del Fuoco, nel tardo pomeriggio, hanno comunicato di aver inviato due Canadair per circoscrivere alcuni incendi provocati in quota dall'eruzione del vulcano Stromboli, oltre ad un elicottero per soccorrere due escursionisti in difficoltà.

Purtroppo, l'eruzione che nel pomeriggio di mercoledì ha interessato lo Stromboli ha causato anche la morte di un escursionista ed il ferimento di un'altra persona a punta Corvi, secondo quanto riferito dal comandante dei vigili del fuoco di Messina, Giuseppe Biffarella.

L'eruzione è stata accompagnata da una serie di violente esplosioni, cui ha fatto seguito una pioggia di lapilli e colate di lava dai costoni della "Sciara del fuoco".





#Update: A video uploaded by one of the tourist on the island shows how close the Volcano top is on the small island of #Stromboli in #Italy pic.twitter.com/0sOP2iktju — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) July 3, 2019



Ovvia e comprensibile la reazione, soprattutto dei turisti, che in alcuni casi hanno pensato di essere più al sicuro in mare e, pertanto, si sono gettati in massa in acqua.

Al momento non è stato emanato alcun ordine di evacuazione, anche se i traghetti della Liberty Lines stanno facendo evacuare residenti e turisti che desiderano lasciare Ginostra. la località più interessata da questa eruzione dello Stromboli.

Per alcuni momenti si è temuto che l'eruzione avrebbe potuto generare uno tsunami, visto che a Panarea il livello del mare si è abbassato sensibilmente.

L'ultima eruzione importante dello Stromboli risale al 28 dicembre 2002 e si è conclusa il giorno successivo. In quell'occasione, si registrò un'onda anomala che provocò tre feriti.