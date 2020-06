Finalmente in Puglia si torna a ballare, grazie a Musicaeparole, società che da circa vent'anni è leader nell'intrattenimento. Il divertimento è parte integrante della filiera del turismo, soprattutto in Puglia ed è quindi davvero una bella notizia. "Ringrazio davvero il Presidente Michele Emiliano e l'Assessore al Turismo Loredana Capone. Grazie al lavoro al lavoro che abbiamo fatto insieme da oggi è possibile tornare a ballare e divertirsi in discoteca in sicurezza", spiega Francesco Susca di Musicaeparole "Le prenotazioni sono già davvero tante, perché i ragazzi hanno voglia di divertimento".

Tanti i party in programma tra venerdì 19 e domenica 21 giugno, a Gallipoli e non solo. E' logico partire dalla Praja, discoteca simbolo del divertimento in Salento e non solo. L'estate 2020 inizia venerdì 19 giugno con il party BigMama, dedicato al divertimento più puro e alle sonorità hip hop, reggaeton ed r'n'b. Sabato 20 giugno invece l'ospite d'onore è Mark Lanzetta, violinista e artista a tutto tondo capace di far emozionare chiunque con il strumento ed una musicalità assoluta. Per una cena spettacolo piena di musica, canzoni e divertimento prima dei party scatenati alla Praja l'idea giusta è scegliere Soqquadro. Qui venerdì 19 giugno va in scena "La cena con i fiocchi", con Tommy Moretti e Ignà (All You Can Meat), mentre sabato 20 per "Notti Magiche" alla musica pensano Marco Rollo & Walter.

Nel pomeriggio di domenica 21 giugno, invece, riparte il Kabana, con un nuovo concept, fronte mare, in località Baia Verde / Gallipoli. E' un lounge cocktail bar & aperitif perfetto per rilassarsi essere stati accarezzati dal sole. Al Kabana c'è un team di barman eccellenti e pure il un menù ricco di proposte creative e sorprendenti. Alla musica, fino al tramonto, domenica 21 giugno pensano i Brokenears, ovvero Andrea Maggino e Marco Santoro, specializzati in house music che fa battere il cuore.

Musicaeparole, nel weekend che inizia il 19 giugno, non fa ballare solo Gallipoli: venerdì 19 giugno inaugura il Clorophilla di Castellaneta Marina (TA) con il sound di Skizzo, mentre la sera dopo è la volta dell'opening party dello storico Nafoura (Castellaneta), che anche quest'estate sarà Garden of Happiness, ovvero un giardino di felicità da vivere fino all'alba.

Cos'è Musicaeparole (www.musicaeparole.it)

Da circa vent'anni, l'intrattenimento notturno in Puglia e non solo è sinonimo di Musicaeparole. La professionalità, il know-how, il coraggio e il desiderio di un costante aggiornamento sui differenti fenomeni musicali, che affascinano milioni di ragazzi nel mondo, hanno reso questo gruppo competitivo su scala internazionale e hanno consolidato la sua leadership italiana.