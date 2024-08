Come era logico aspettarsi e come era giusto attendersi, Giorgia Meloni ha voluto replicare a quanti l'hanno criticata per aver portato la figlia Ginevra in Cina, durante un viaggio ufficiale. Una decisione che, nelle sue intenzioni, voleva essere una dimostrazione che conciliare il ruolo di madre con il ruolo di lavoratrice è possibile e non è una chimera.

Questa la versione della premier: "Il fatto che io sia arrivata con Ginevra in Cina ha fatto molto discutere. Non ne capisco la ragione, francamente. Tra viaggi e impegni sono stata via quasi una settimana, secondo chi critica tutto ciò, avrei dovuto lasciare mia figlia a casa, magari a casa di amici? Mi fa sorridere che certe persone si ritengano moralmente così superiori da poter insegnare a una madre come crescere la propria figlia. Io invece penso che ogni mamma sappia cosa sia meglio per la sua prole e debba scegliere in libertà".

Quello che evidentemente la premier non ha capito è che nessuno vuole insegnare come educare sua figlia. Ci mancherebbe. Il punto è che Meloni ha voluto far passare un messaggio che mal si concilia con la condizione economica e sociale di tante donne italiane. Una premier può permettersi di allineare l'incarico politico con la cura dei figli, perché la sua situazione glielo consente. Può portare la figlia con sé, facendola viaggiare in aerei di Stato, alloggiare nei migliori alberghi e, durante gli incontri con i capi di Stato, è facile immaginare che la bambina venga affidata a personale specializzato che assicura alla figlia di Meloni tutto ciò che occorre.

Questi sono privilegi che una mamma comune non può permettersi. Al giorno d'oggi, una donna deve barcamenarsi tra figli e lavoro, spesso senza ricevere alcun aiuto dallo Stato. Anzi, con il governo Meloni le mamme che lavorano non sembrano essere viste in modo positivo, perché per la Giorgia nazionale sarebbe meglio che tornassero a casa a badare a famiglia e figli. Parliamo quindi di un campo minato in cui la differenza tra una premier che, teoricamente, può permettersi anche i migliori asili nido, le migliori baby-sitter, le migliori tate, e una lavoratrice comune è notevole. Per la presidente del Consiglio è possibile, in virtù della sua posizione, portare con sé la sua bambina di 7 anni. Per un'impiegata questo non è possibile.

Qui non si vuole criticare la scelta della premier, assolutamente legittima, di portare la figlia dove vuole. Ma dire che il suo è un esempio di come si possa rendere compatibile un incarico professionale con un ruolo materno è fuori luogo. Meloni ha preferito non separarsi dalla sua bambina e offrirle una vacanza in Cina, e su questo non abbiamo nulla da obiettare. Ma il punto è che Meloni ne fa il simbolo di una battaglia di rivendicazione per i diritti delle donne madri, il segno di una rivalsa per tutte le donne che lavorano, perdendo di vista la realtà. E la realtà dice che l'Italia è fanalino di cosa per sostegno economico alle madri lavoratrici. Su questo siamo lontani dalla Svezia che da anni ha sostituito il congedo di maternità con un congedo parentale utilizzabile da entrambi i genitori, che possono assentarsi a turno dal lavoro per un anno intero, percependo l'ottanta percento dello stipendio erogato direttamente dallo Stato. Purché lo stipendio non superi i quarantamila euro l'anno. Ma parliamo della Svezia. Un altro mondo.