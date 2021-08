Le Sacre Scritture hanno esortato spesso a guardarsi dai falsi profeti. Nella storia ce ne sono stati tanti. E attualmente e ce ne sono altrettanti. Non è facile riconoscerli, perché si presentano sotto vesti melliflue. Hanno una forma di santa devozione, ma dentro sono vuoti come voragini e covano un solo proposito: sfruttare i fedeli per denaro.

Sembra che il fondatore di Scientology avesse detto che per fare soldi bisogna fondare una religione. Detto fatto. I falsi profeti hanno seguito il suo consiglio. Senza una religione sarebbero degli individui amorfi in mezzo a una folla amorfa. La religione per loro è un riscatto. Vogliono sentirsi importanti, temuti, rispettati. Vogliono sentirsi superiori agli altri, altrimenti tornerebbero nell'anonimato da dove son venuti.

Basta vedere come vivono per comprendere che a loro interessa solo il denaro. In America poi è cosa semplice. Anzi, è cosa normale. Nessun cittadino americano si scandalizza se vede in televisione un predicatore evangelico parlare di Dio mentre indossa orologi d'oro, anelli con diamanti, vestiti firmati da 2000 dollari, stivaloni di pelle di coccodrillo. Nella terra di Paperon de Paperoni la ricchezza accumulata da questi santoni con le donazioni dei fedeli non crea sorpresa alcuna tra gli americani, perché ciò è vista come segno di una laboriosa attività improntata su verità fantasiose e profezie fasulle.

La storia è piena di questi santoni dalle previsioni facili. I mormoni predissero la fine nel 1848. Non successe niente. Ma i loro fedeli avevano già venduto casa e beni in attesa di andare in cielo. Non andarono da nessuna parte. Gli avventisti ci provarono nel 1874. Ma anche loro fallirono miseramente. Delle false previsioni dei testimoni di Geova ne abbiamo già parlato ed è inutile tornarci sopra: 1914, 1918, 1925, 1941, 1975, 2000. Poi hanno smesso di dare i numeri. In Canada un santone predisse la fine per il 2010. I fedeli si affrettarono a vendere le loro case in previsione del disastro. Quando la data passò, gli unici a trarne vantaggio furono gli imprenditori che aveva rilevato le case a prezzi stracciati e le avevano rivendute a prezzo maggiorato.

L'antico profeta di Deuteronomio si era posto questo dubbio. Un giorno chiese a Dio come potesse riconoscere i falsi profeti, visto che sono abili nel mascherare la loro finzione. La risposta del Signore fu lapidaria: “Quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola non l’ha detta il Signore; l’ha detta il profeta per presunzione: di lui non devi avere paura.”

Per questi lupi rapaci travestiti da agnelli l'avvento dell'Apocalisse è la chiave di volta per le ricchezze. Dai loro pulpiti continuano a profetizzare l'imminenza della fine con dottrine escatologiche che servono per tenere buono e sottomesso il gregge, rassicurandolo da una parte e terrorizzandolo dall'altra. Ma intanto, grazie alle generose donazioni dei fedeli, rilevano case, ville, palazzi, scuole, pacchetti azionari, quote societarie, locali commerciali.

Tutto questo svilupparsi di teatri e spettacoli da circo non è altro che una messinscena creata ad arte da santoni che manipolano le Sacre Scritture per sostenere le loro pantomime. E se queste non funzionano più, possono sempre cambiarle sostenendo che Dio si rivela gradualmente, anche se verità insegnate ieri diventano menzogne oggi e le menzogne di oggi diventeranno bugie domani. Ma tanto a questi falsi profeti della fine non interessa proprio nulla. Perché loro il paradiso lo hanno già trovato. E sono i paradisi fiscali.