Banche online, ma sono davvero sicure?

La storia è sempre la stessa, una banca online pubblicizzata al meglio, con spot che incutono sicurezza e conforto, in tutti qui correntisti che dopo svariate esperienze con le filiali sul territorio, seguendo la scia del digitale, decidono di approdare ad una soluzione del genere!

Beh, questa è la storia di alcuni correntisti, che decidono di abbattere i costi di gestione, talvolta troppo alti, dei tanti istituti bancari, i soliti per così dire e rivolgersi a banche online. L'esperienza che sto per scrivere è tratta dalla narrazione di quattro storie, di quattro persone diverse ma con la stessa trama.

Si parla di truffa con molta facilità, mi capita di dire spesso, invece questa volta così non è!

Gli utenti, tutti correntisti di una banca digitale CheBanca!, facente parte del gruppo Mediobanca, raccontano di situazioni paradossali, che hanno dovuto fronteggiare ma alle quali non hanno ricevuto imemdiato riscontro da parte di un servizio di assistenza clienti, che risponde da un numero verde, che pare organizzato solo per constatare, ma non per risolvere. Infatti, per la risoluzione del problema ci si può affidare ad un santo in Paradiso, come confermato da un correntista, che da un mese è in attesa almeno di un riscontro, piuttosto che da qualcuno che si presenta, attraverso la cornetta telefonica, offrendo la sua spiegazione...logica per così dire. Incuriosita di quanto raccontato immediatamente mi sono immedesimata nei panni dei quattro correntisti ed ho provato il terrore e la paura che ancora oggi provano! Cosa è accaduto? l'ennesima truffa informatica, dove chi va a rimetterci sono sempre gli utenti.

Ma cosa accade realmente? Molto semplice, una mattina ti svegli, mentre fai colazione decidi di andare a consultare il tuo estratto conto, e non trovi più nulla! Il tuo conto corrente in rosso, svuotato, da chi non si sa, perché il tutto rimane all'ultima transazione e talvolta manca anche quella.

Pagamenti effettuati, bonifici inviati, il tutto mai ricevuto, ma dal conto corrente sparisce.

La prima cosa da fare? Andare alla ricerca di un estratto conto, scaricare tutte le ricevute presenti, insomma fare la corsa contro il tempo, affinché altri documenti non scompaiano dal tanto osannato home bancking. Stampi tutto e si corre a richiedere aiuto e conforto ad un servizio clienti che... guarda caso dice di stare tranquilli, perché nulla è perso!

Da questo momento, inizia il calvario dei poveri correntisti ai quali è stato rubato il risparmio o semplicemente lo stipendio, un furto vero e proprio, da parte di chi, ancora non si sa. E la banca? In questo caso latita, perché non fornisce alcun riscontro, supporto od altro, lasciando nell'abbandono più totale i propri clienti, quelli che hanno prima convinto, con mille parole di fiducia.

Ho scoperto che la stessa banca digitale, CheBanca, è stata oggetto di una truffa informatica, come raccontato lo scorso anno, da un articolo di Repubblica.it, riportato da un blog di economia, che ha raccontato la storia orrenda di come dei pirati informatici, hanno svuotato i conti correnti! Sulla base di ciò, potrebbe essere di interesse valutare un servizio di rimborso ad un cliente che inaspettatamente vede sparire, i propri risparmi.

La prima cosa da fare è denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine, proprio come stanno facendo i correntisti che mi hanno raccontato, in lacrime, la loro storia! Ci soffermiamo con uno di loro e contattiamo il numero verde, l'800101030, seguiamo tutta la voce guida, inseriamo i codici inviati al cliente, codice utente, data di nascita e codice pin, dati che potrebbero essere di dominio pubblico, magari la possibilità di aggiungere un token che si rigenera, potrebbe già essere una prima soluzione.

Dopo diverso tempo in attesa, risponde un operatore che si presenta ed ascolta la storia del cliente, che decide di mettere in attesa, per trasferirlo all'area che si occupa proprio di problemi analoghi. Un'altra attesa, un altro operatore, che chiede nuovamente di raccontare la sua storia e nuovamente ci mette in attesa, per sentirci dire... mi scusi c'è una segnalazione aperta, ora sollecito anche io e non si preoccupi che si risolverà il tutto in giornata, cosa che così non è stata!

I giorni passano e la banca non risponde, a Pec, email od altro. L'augurio è quello di poter rendere giustizia, quanto prima, a clienti che hanno posto la propria fiducia in un'azienda che oggi, ahimè, scappa e si nasconde dietro a burocrazie, che in casi del genere dovrebbe essere messa da parte! Forse, la troppa tecnologia, in questo caso non fa bene! Buona fortuna "poveri" correntisti!