Barbariccia Beach al #Bollicine by DV Connection c/o il Bobadilla di Dalmine (BG)

Sabato 16 febbraio 2019 #Bollicine, il super party by DV Connection, presenta Barbariccia Night appuntamento del sabato notte del Bobadilla di Dalmine (BG).

Non sarebbe stato assolutamente giusto lasciare senza party e senza stile chi ha vissuto gli eventi Barbariccia fino all'estate 2019, per cui una super serata al Boba by DV Connection è proprio un'ottima idea. Special guest Robbie Dox e Roberto Dossena. Dj Fabio Santini e Marco Casari.

#Bollicine è un party rivolto ad un pubblico che ama la musica house d'eccellenza, musica ricercata e melodica, un pubblico che ha voglia di trascorre una serata di puro divertimento ed allegria in un locale elegante e raffinato, perfetto per tutti, per un pubblico giovane e scatenato e pure per un pubblico adulto... I party #Bollicine sono sempre un mix di eleganza, ritmi, melodie, servizi d'eccezione e voglia di rilassarsi con gli amici. DV Connection cura infatti ogni dettaglio fino all'inverosimile, il che facilita il divertimento.

Dalle 23,00 si balla forte, ma sempre con stile, e ci si diverte fino le 4,00 del mattino con tutto quanto lo staff #Bollicine.

Come sempre Bobadilla è perfetto anche e soprattutto per chi vuol cenare in disco, perché è anche un vero ristorante. Anzi, un ristorante di qualità assoluta. La serata inizia già dalle ore 20,30 con la cena servita al tavolo (menu Sushi €.35,00 a pers., menu Piatto Unico €.38,00 a pers, Percorso Degustazione €.40,00 e menu Speciali dedicati ai celiaci, ai vegetariani e ai anch'essi a €.40,00 a persona Ogni scelta è comprensiva di vini, minerali, caffè, ingresso in discoteca e tavolo riservato per l'intera serata. Non manca neppure una scelta di piatti alla carta proposti dallo chef tutti da scegliere.

#Bollicine by DV Connection @ Bobadilla - Dalmine (BG)

info: 3494410654

https://www.facebook.com/Bollicineboba/

https://www.facebook.com/diviconnection/

https://www.facebook.com/bobadillaclub/

Bobadilla.it