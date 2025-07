Simona Boo, Antonio Esposito Valerio Jovine con Maldestro e Blindur insieme a Villa di Donato per una serata di spettacolo con i ragazzi con disabilità del progetto di Massimo Jovine e Gesco, realizzato grazie all’Assessorato al Welfare del Comune di Napoli

Martedì 8 luglio 2025 ore 19

Napoli, Villa di Donato

Piazza Sant’Eframo Vecchio 12

Napoli – Musicisti e giovani talenti insieme per un evento che va oltre ogni barriera. Si intitola Insuperabili come il progetto di cui fa parte, lo spettacolo che si terrà a Villa di Donato a Napoli (in piazza Sant’Eframo Vecchio, 12) martedì 8 luglio a partire dalle ore 19. Protagonisti alcuni giovani con disabilità che negli ultimi diciotto mesi hanno seguito laboratori di musica e teatro coordinati da Gesco e con gli artisti Simona Boo, Antonio Esposito e Valerio Jovine che si esibiranno in un concerto, assieme a Maldestro e Blindur. Il concerto sarà preceduto da un rinfresco di benvenuto.

Nato da un’idea di Massimo Jovine, storico bassista dei ’99 Posse, Insuperabili ha l’obiettivo di superare le barriere sociali attraverso l’arte e la valorizzazione dei talenti. È realizzato dal gruppo Gesco in collaborazione con Nclick grazie al contributo erogato dal Comune di Napoli/Assessorato al welfare nell’ambito del progetto “Periferie Inclusive” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Ministero per le disabilità.

L’evento dell’8 luglio vede la collaborazione di Villa di Donato e del portale di informazione Napoliclick ed è coordinato dalla giovane artista Giulia Greta Cennamo, cantante jazz e assistente alla comunicazione per Insuperabili.

Dopo il benvenuto di Patrizia de Mennato, che ha concesso gratuitamente l’uso di Villa di Donato per l’evento, la serata sarà aperta dai saluti del presidente di Gesco Giacomo Smarrazzo, da Massimo Jovine e dall’assessore al Welfare del Comune di Napoli Luca Trapanese.

«Insuperabili è una delle iniziative che abbiamo messo in campo per costruire opportunità concrete di espressione per le persone con disabilità – dichiara il presidente di Gesco Giacomo Smarrazzo – Con il grande lavoro degli artisti coinvolti e dei nostri tutor, siamo riusciti a costruire un laboratorio sociale e di arte, che confidiamo possa proseguire con nuove opportunità espressive sul territorio, per promuovere le grandi abilità dei giovani e contribuire a costruire insieme percorsi di autostima e di autonomia».

«Insuperabili nasce dall’idea che l’arte e la musica in particolare – spiega Massimo Jovine – possano non solo far emergere talenti nascosti e rappresentare un veicolo formidabile per esprimere la propria creatività, ma anche sopperire alla carenza di infrastutture sociali rivolte alle persone con disabilità. La mia idea è nata da anni di esperienza come musicista e come manager in questo settore, dove ho potuto constatare l’efficacia della musica come contrasto all’isolamento e come “cura” per superare limiti fisici e cognitivi. Confido ora che questo piccolo contributo che abbiamo dato per la formazione artistica del gruppo dei giovani di Insuperabili possa servire loro a continuare un percorso di socializzazione e di emancipazione sociale».

«Con il progetto Insuperabili, Gesco, insieme agli artisti che lo hanno animato – afferma l’assessore Luca Trapanese - rinnova il proprio impegno per promuovere un welfare inclusivo, attento alle diversità e orientato a valorizzare ogni talento. Questo evento rappresenta la convinzione che ogni persona, con o senza disabilità, merita di essere riconosciuta e rispettata per ciò che può fare, creare e offrire alla comunità».

Insuperabili proseguirà fino a fine anno con percorsi di storytelling e la produzione di un video finale.