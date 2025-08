Mondiali di Nuoto 2025, il programma di domenica 3 agosto: è il giorno di Benedetta Pilato

Ultimo atto dei Mondiali di Nuoto 2025, in programma domenica 3 agosto, con una giornata che promette spettacolo e adrenalina. Gli occhi sono puntati su Benedetta Pilato, pronta a giocarsi una medaglia nella finale dei 50 metri rana. Con lei ci sarà anche Lisa Bottazzo, a completare una doppietta azzurra in corsia. Ma l’Italia spera anche in qualche altra sorpresa nelle finali che chiuderanno il programma.



I risultati della giornata precedente

Sabato ha regalato emozioni contrastanti per i colori azzurri. Chiara Pellacani ha centrato un meritatissimo bronzo nel trampolino da tre metri, confermandosi una delle certezze dei tuffi italiani. Meno fortuna invece in piscina: tanti quarti posti, tra cui quello di Simona Quadarella negli 800 stile libero, che ha però messo a referto il nuovo record europeo della distanza. Stessa sorte per la 4x100 mista femminile, fuori dal podio ma con il record italiano. Leonardo Deplano è arrivato quarto nei 50 stile libero, bruciato per pochi centesimi: una medaglia di legno che fa male. Opaco invece Thomas Ceccon, ottavo nei 100 farfalla in una gara di altissimo livello. Niente da fare anche per Sara Curtis, fuori dalle finali nei 50 stile.



Il programma degli italiani – domenica 3 agosto

Mattina (ora italiana)

04:00 - Tuffi, semifinale piattaforma maschile: Riccardo Giovannini cerca l’accesso alla finale.

cerca l’accesso alla finale. 04:00 - Nuoto, batterie 400 misti uomini: in acqua Alberto Razzetti .

. A seguire - Batterie 400 misti donne: con Sara Franceschi .

. A seguire - Batterie 4x100 mista maschile e femminile: Italia in acqua con due squadre competitive.

Finali pomeridiane

A partire dalle 13:00, l’Italia sarà protagonista in diverse finali:

50m dorso uomini

uomini 50m rana donne: Benedetta Pilato e Lisa Bottazzo a caccia del podio.

50m stile libero donne

1500m stile libero uomini

400m misti uomini: possibile presenza di Razzetti.

uomini: possibile presenza di Razzetti. 400m misti donne: possibile presenza di Franceschi.

4x100m mista uomini e donne: tutto dipende dall’esito delle batterie mattutine.



Dove seguire l’ultima giornata

La diretta televisiva sarà garantita dalla Rai e da Sky.

Rai2: dalle 03:55 alle 06:00 e poi dalle 11:15 alle 13:00.

Raisport HD (canale 58): dalle 13:00 alle 13:30.

HD (canale 58): dalle 13:00 alle 13:30. Rai2 di nuovo: dalle 13:30 fino alle 15:15.

In streaming su Raiplay .

. Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211): diretta a pagamento.

1 (canale 201), Sky Sport (204), Sky Sport Mix (211): diretta a pagamento. Streaming disponibile anche su Sky Go e Now Tv.



Il sipario sui Mondiali di Nuoto 2025 si chiude con una giornata che potrebbe regalare ancora emozioni forti. Dopo l’amaro lasciato da tanti quarti posti, Benedetta Pilato ha l’occasione giusta per riportare l’Italia sul podio. Occhi incollati allo schermo: domenica si nuota per le medaglie.



