Nella vicenda di Emanuela Orlandi i media hanno giocato un ruolo cruciale nel confondere l'opinione pubblica italiana e rendere difficile la ricerca della verità. Al netto di mitomani e di quanti hanno approfittato di un caso di cronaca nera per questioni di protagonismo, intorno al caso Orlandi si è sollevata una speculazione mediatica che ha favorito solo stampa e televisione, con annessi autori e conduttori.

Lo abbiamo detto e ripetuto fino alla nausea: Emanuela Orlandi non fu l'unica ragazza a sparire in quel periodo. Secondo i dati del Viminale, dal 1982 al 1983, furono quasi duecento le ragazze minorenni scomparse nella sola città di Roma e provincia. Cosa che lasciò sospettare erroneamente una tratta delle ragazze bianche. Solo un mese prima della sparizione di Orlandi, il 7 maggio 1983, era scomparsa un'altra ragazza di quindici anni, Mirella Gregori, figlia del titolare di un bar. Quel caso però non ebbe molte ripercussioni mediatiche perché lì non c’erano suggestioni politiche da raccontare, intrighi da evocare o mostri da riesumare.

Emanuela Orlandi, invece, aveva qualcosa di diverso dalle altre: era cittadina vaticana. Un luogo di prestigio, ricco di fascino. Un luogo che ha ispirato romanzi e film carichi di mistero. Era quindi prevedibile che la sparizione di una sua giovane cittadina solleticasse la fantasia dei media che su questa vicenda ci hanno lucrato alla grande, chiamando in causa papi, cardinali, vescovi, arcivescovi, monsignori, preti, sacerdoti, chierichetti, tutti sospettati di pratiche pruriginose, di riti satanici, di messe nere, di festini hard con al centro minorenni che andavano e venivano dal Vaticano, nella più totale distrazione degli agenti del Kgb che non aspettavano altro che sputtanare la Santa Sede agli occhi dell'opinione pubblica mondiale.

L'errore più grosso commesso da stampa e televisione non è stato solo quello di pubblicare notizie a raffica e senza fondamento, pur di attirare lettori, ma è stato quello di aver trasformato un caso di cronaca nera in un affare di Stato. Un intrigo internazionale dalle mille sfaccettature. Un giallo destinato a rimanere tale se tutto il clamore che si è sollevato intorno al dramma di questa ragazza di 15 anni, figlia di un dipendente del Vaticano, non fosse frutto di una perversa spirale mediatica che non accenna a diminuire solo perché il mistero Orlandi è un piatto troppo appetitoso per essere mollato, con un pubblico troppo ammalato di complotti e di misteri per essere abbandonato, sacrificando la verità allo share televisivo e al profitto editoriale.

Eppure, i primi magistrati che si occuparono del caso Orlandi avevano preso in esame lo scenario purtroppo più realistico quando sparisce un'adolescente: uno stupro, con tanto di delitto e occultamento di cadavere, con fondate possibilità che la vittima conoscesse il suo carnefice. La prima fu Margherita Gerunda che si disse convinta che Emanuela fu violentata e uccisa dopo essere stata attirata in un agguato. Sulla stessa linea di pensiero fu anche il magistrato Domenico Sica, secondo cui dietro la scomparsa di Emanuela si nascondeva una storia con “un adulto molto vicino alla ragazza”. Perfino Gennaro Egidio, avvocato storico della famiglia Orlandi, ne era convinto: “I motivi della scomparsa della ragazza sono molto più banali di quanto si è fatto credere finora. Emanuela rapita per essere scambiata con Ali Agca? Ma no. Ripeto. La verità è molto più banale, ma non per questo meno amara”. Egidio riteneva opportuno indagare meglio nell'ambiente familiare della Vatican Girl.

Non furono creduti, anzi furono ignorati dai media che hanno preferito mescolare nel torbido, avventurandosi in teoremi che hanno fatto la fortuna di quelli che il magistrato Giovanni Malerba definì una “una pletora di mitomani, visionari, radioestesisti, sensitivi, medium, veggenti, truffatori, sciacalli, detenuti e latitanti” già nella requisitoria del 1997. Da quella lontana e caldissima estate del 1983, stampa e televisione hanno fatto a gara a chi le sparava più grosse, creando un pentolone di ipotesi cervellotiche dentro cui ficcarci di tutto: Ali Agca, i lupi grigi, la Stasi, la pista bulgara, la pista turca, la pista inglese, la banda della Magliana, Enrico De Pedis, l'immancabile Paul Marcinkus, lo Ior, il Banco Ambrosiano, i prelati porconi, il papa dalla doppia vita. Mancano solo i massoni, i i promotori del nuovo ordine mondiale, lo sbarco degli alieni e il campionario dei misteri, delle congiure e delle cospirazioni planetarie può dirsi completo.

I giornalisti che si sono occupati del caso Orlandi sono stati una legione, esibendosi tutti quanti in scoop uno più inconcludente dell'altro. Anni di indagini per rimanere tutti quanti inchiodati al 22 giugno 1983 senza che nessuno di loro facesse mezzo passo in avanti verso la soluzione de caso. Personaggi come Fabrizio Peronaci, Ferruccio Pinotti, Tommaso Nelli, Rossella Pera, Alessandro Ambrosini, Federica Sciarelli, Gianluigi Nuzzi, Giovanni Floris, Andrea Purgatori hanno messo in piedi un teatrino mediatico che a forza di seguire ogni pista e di dare spazio a ogni mitomane, hanno finito solo per ingarbugliare ancora di più le acque e inquinare le indagini.

Ciò che accomuna questi personaggi che hanno piegato i fatti alle loro convinzioni, seguendo strade che andava in direzioni una diversa dall'altra, è l’aver alimentato la messinscena, l’aver intinto la lingua nell’olio nero dei racconti apodittici e a volte esoterici. Le loro inchieste a volte nascondevano la sincerità e l'onestà di sapere, a volte mere speculazioni. La scomparsa di una ragazzina di 15 anni è diventato da una parte il pretesto per criminalizzare il Vaticano, dall'altra parte è diventato lo spunto per ingrossare i propri conti in banca. Lo stesso Pietro Orlandi sembra ormai interessato più a calcare le passerelle mediatiche che a sapere che fine a fatto la sorella, cambiando piste ogni giorno, con rivelazioni vaghe e velleitarie.

Qualcuno adesso dirà: “Si saprà mai la verità su Emanuela Orlandi?”. No, noi crediamo che la verità non verrà più a galla, nonostante commissioni e procure. Crediamo che il mistero Orlandi sarà consegnato alla storia. Troppi anni sono passati. Troppi protagonisti di quella pagina sono deceduti e quei pochi rimasti sono così vecchi che stanno per raggiungerli. Da notare che della ragazza non è stato trovato nemmeno il cadavere, cosa che impedisce anche di rilevare tracce rivelatrici. Forse ha ragione quel film quando dice che “la verità sta in cielo”. Nel senso che nessuno la conosce. Tranne Emanuela che però continuerà a tacere e a sorridere malinconica da quel manifesto diventato emblema del suo dramma, fino a quando non diventerà così sbiadito e sgranato da essere completamente dimenticato.