GIAVENO – Un nuovo progetto sul web coronato da successo per Daniel Babuta o meglio, visto che così è ormai conosciuto e apprezzato in rete, per Dj Dany.

Nato in Romania, a Falticeni in provincia di Suceava, dall’estate del 2007 a Giaveno, ha all’attivo alcune riuscite esperienza di attiva presenza in internet. Ora si dedica al mixaggio, condividendo le sue originali elaborazioni attraverso la pagina YouTube dedicata .

Dany ci spiega come ha cominciato: “Ho iniziato a trasmettere musica su internet due anni fa su una personale radio online che si chiamava radiomusicromania, successivamente ho pensato di fare un sito di notizie (www.romaniastiri.info), un in cui l’aspetto musicale aveva una certa preponderanza. Ho sempre, sin da piccolo, d’altronde, molto amato la musica e questo approdo mi sembra naturale. A un certo punto, dopo aver archiviato i precedenti progetti, ho pensato che visto che la musica era centrale sia sulla radio sia sul sito, perché non comprare un mixer e cominciare a mixare? All’inizio sembrava troppo difficile, però piano piano, con molta passione e impegno, ho imparato e sviluppato le mie tecniche di mixaggio. Questo esperienza mi ha insegnato che se metti il cuore in quello che ti piace fare ti riuscirà”.