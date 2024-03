AICA e IAL Nazionale firmano un Protocollo d'Intesa per promuovere l'alfabetizzazione digitale e la formazione certificata.

AICA - Associazione Italiana per l’informatica e il calcolo automatico e IAL Nazionale srl impresa sociale, hanno siglato un Protocollo d'Intesa mirato a promuovere l'alfabetizzazione digitale e la formazione certificata sul territorio nazionale.

L’intesa, firmata dai Presidenti Ing. Antonio Piva per AICA e dott. Stefano Mastrovincenzo per IAL Nazionale, testimonia l'impegno delle due organizzazioni a voler contribuire allo sviluppo dell'alfabetizzazione digitale e alla crescita professionale nel contesto digitale del nostro Paese. Attraverso la realizzazione di specifiche attività di promozione nel territorio, workshop, convegni, seminari, AICA e IAL Nazionale intendono stimolare l'incontro e il confronto sui temi del digitale, della transizione, della rilevanza delle certificazioni delle competenze nel lavoro e per l’esercizio della cittadinanza attiva, contribuendo direttamente ad incrementare percorsi e servizi per la condivisione e lo sviluppo di conoscenze e competenze in tutti i loro aspetti scientifici, applicativi, economici e sociali.

A tal fine, IAL Nazionale, con il supporto di AICA tramite la messa a disposizione dei syllabus e dei sistemi di esame per la certificazione delle competenze digitali, promuoverà la diffusione di test center per l’erogazione di corsi ed esami sulle competenze digitali, nell’ambito della propria rete di imprese sociali diffuse in gran parte del Paese.

"La firma di questo Protocollo rappresenta un passo significativo nel promuovere l'alfabetizzazione digitale e la formazione certificata nel nostro Paese", ha commentato il Presidente di AICA, Ing. Antonio Piva. "Siamo entusiasti di collaborare con IAL Nazionale per offrire ai giovani e alle organizzazioni italiane opportunità concrete di inserimento lavorativo."

Anche il Presidente di IAL Nazionale, dott. Stefano Mastrovincenzo, ha espresso il suo plauso per l'accordo: "La collaborazione con AICA ci permetterà di arricchire ulteriormente i nostri servizi di formazione e di offrire ai giovani, ai lavoratori e alle imprese competenze digitali sempre più specialistiche e competitive."





