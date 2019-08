Formula 1 2019, all'Hungaroring prima pole in carriera per Max Verstappen

Nel GP d'Ungheria registriamo già una novità rispetto al passato: la prima pole in carriera di Max Verstappen, che diventa così il 100esimo pilota di Formula 1 a conquistare la prima casella sulla griglia di partenza.

Il tempo ottenuto dalla Red Bull del pilota olandese è stato di 1:14.572, migliore di 18 millesimi di quello ottenuto dalla Mercedes di Bottas, secondo, che ha preceduto però il suo compagno di squadra, Hamilton, stavolta solo terzo, seppur con meno di due decimi di distacco.

Seguono poi le Ferrari, con Leclerc - autore in Q1 di un'uscita di pista all'ultima curva - e Vettel, entrambe con un distacco intorno al mezzo secondo. Il problema delle rosse sono i due settori centrali, mentre nel primo sono davanti a tutte.

Per la gara non dovrebbe esservi nulla di compromesso, anche in base a quanto visto in FP3 dove Vettel è risultato terzo a meno di un decimo da Hamilton, primo.

Se raffrontato con il risultato del suo compagno di team, non positivo il sesto posto della Red Bull di Gasly, soprattutto perché ottenuto con 9 decimi di ritardo.

Settima ed ottava la McLaren, con Norris e Sainz ad 1,3 secondi (un bel distacco su un circuito che è molto breve), mentre nona è la Haas di Grosjean e decimo Raikkonen con l'Alfa Romeo.

La gara si svolgerà, come le qualifiche, su pista asciutta e non ci sarà pericolo di pioggia. Partenza alle ore 15:10.