In pieno recupero, quando ormai mancava un minuto al fischio finale, Simy riceve una palla dalla destra e senza pensarci due volte la gira verso la porta senza che Montipo' possa intervenire... ed è gol!

Per il centravanti del Crotone è la 20ª rete stagionale e sigla l'1-1 finale nella partita cruciale per la permanenza del Benevento in Serie A.

Grazie a questo risultato il Cagliari a 36 punti è aritmeticamente salvo, mentre i campani, adesso, devono sperare che la Lazio sconfigga il Torino nel recupero di martedì prossimo.

Solo con una vittoria della Lazio, Simone Inzaghi potrà dare un'altra possibilità al fratello Filippo per la permanenza della sua squadra in Serie A.

La partita di andata tra Benevento e Torino finì in parità, 2-2. Se il Torino all'Olimpico non dovesse riuscire a raccogliere almeno un punto, domenica prossima dovrà giocarsi il tutto per tutto contro le "streghe".

Per la cronaca, il Benevento oggi era passato in vantaggio al 13' con un gol di Lapadula e l'espulsione di Golemic, dieci minuti dopo, aveva aperto ai campani la strada per una goleada, ma i padroni di casa hanno mancato diverse occasioni per portarsi sul 2-0 e, come accade sempre nel calcio, gli errori si pagano.



Crediti immagine: twitter.com/FcCrotoneOff/status/1393943965217529858