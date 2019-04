Il "razzismo contro i bianchi" nell'opera dello scrittore Emanuele Fusi

Dopo l'uscita del 2018 dell'avvincente romanzo "Il Fiume degli Spiriti", il lucchese Emanuele Fusi sorprende ancora con l'ultima sua fatica "White Guilt - Il razzismo contro i bianchi al tempo della società multietnica".

Un libro che fa discutere, destinato a diventare un Best Seller soprattutto nei circuiti della Destra Intellettuale, dove ultimamente è esplosa la voglia di fare cultura e metapolitica a livelli davvero alti.

Emanuele Fusi , un avvocato lucchese, esperto di filosofia e di vicende politiche internazionali, da facebook diletta i suoi fans con discussioni ed interpretazioni della politica attuale, di ciò che bolle in pentola nelle varie aree di centro destra, fino alla destra radicale spaziando dalla religione alla cultura generale ci avverte spesso del pericolo non troppo nascosto dato dalla radicalizzazione islamica in Europa, con posizioni filoisraeliane ragionate.

Uno scrittore che può essere definito il nuovo Guru dell'Anticipazione Sociale, un liberale mascherato ante litteram, indubbiamente una delle menti più in vista del 2019 per la sua acuta intelligenza e prospettiva interpretativa del mondo attuale in continua ricerca di definizioni vista la velocità degli accadimenti.

Quindi mentre parla di politica, di Salvini o di Giorgia Meloni, Fusi dal web offre anticipazioni clamorose ai follower su possibili scenari italiani, spesso indovinando come un mago le mosse dei politici più in vista.

Ma tornando al suo ultimo libro "White Guilt", Fusi analizza Il senso di colpa individuale e collettivo dei bianchi per i danni derivanti dal trattamento razzista storico ed attuale negli Stati Uniti ed in misura minore, in Canada, Sudafrica e Regno Unito, fino a definire un peccato originale il fatto di essere nato bianco.

Emanuele Fusi combatte il politicamente corretto con analisi lucida e precisa, documentata con ardore e serietà senza cadere in semplicismi o deduzioni scontate, una sintesi perfetta della dissoluzione della società operata ad arte da èlite politico culturali ben precise.

Lo scrittore lucchese è contro l'omologazione, contro il comune senso di inferiorità dei politici odierni verso tutto ciò che viene dall'estero, contro coloro che rinnegano quanto di maestoso e bello ha dato la cultura occidentale.

Se con il "Il fiume degli spiriti" pensavate di essere davanti ad una novità editoriale destinata ad esaurirsi con la fine del romanzo, con questa nuova opera vi troverete di fronte ad uno scrittore ancora più combattivo e deciso di prima, senza dubbio una pietra miliare della controinformazione d'eccellenza, un personaggio tutto da scoprire oltre che da leggere.

la pagina facebook: Emanuele Fusi - scrittore

Emanuele Fusi nasce a Barga (LU) nel 1978.

Si laurea in Giurisprudenza a soli 23 anni ed intraprende da subito la professione di Avvocato presso il Foro di Lucca, specializzandosi in diritto penale e diritto tributario. Dal 2005 inizia ad intraprendere lunghi viaggi d’avventura tra l’Africa Nera e l’Asia, ed in particolare nel Sud-Est asiatico. Pratica alpinismo e arti marziali e ha fatto la leva nei paracadutisti.

Da un quarto di secolo studia attentamente il pensiero reazionario e tradizionalista, e le dottrine esoteriche orientali e occidentali, ed in particolare il Taoismo e il Tantrismo Hindù. (Idrovolante Edizioni - Emanuele Fusi)