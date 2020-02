La B&20 Events il 23 febbraio presenta la quarta edizione del "Fashion in the City", patrocinato da Unimpresa Moda e condotto dalla presentatrice RAI Donatella Negro.

Nella splendida cornice di Palazzo Barozzi in via Vivaio n.7 Milano, per la FW20-21 sfileranno brand contemporary e luxury.

La location sarà arricchita dalle magnifiche opere di ChiccArt a sostegno del progetto CDD dell'Associazione Ciechi.

L'arte e la moda saranno unite per trasformare un appuntamento glamour della città meneghina in una giornata volta al supporto di una nobile causa.





Sarà presente con un suo intervento l'Ing.Vincenzo De Feo, Presidente

dell' Associazione Mai Più Solo attivo sul territorio nella lotta contro il cyberbullismo e Dipendenze. www.maipiusolo.com

La scrittrice Anna Paola Xodo presenterà il suo libro "L'amore perfetto" #amatevipercomesiete.

Presenza illustre la Dott.ssa Sabrina Zuccala' fondatrice del laboratorio 4ward360, azienda italiana Leader in trattamenti nanotecnologici.

Il Patron della B&20 Paolo Distaso, nome riconosciuto nel panorama del luxury event milanese; come ogni edizione regalerà la presenza di un partner del settore moda nonché ospiti di elevata caratura.

Accanto al CEO della B&20 ci sara' l'avv. Alessia Schepis, la manager Italo-spagnola della B&20, che con il suo team offrirà ai brand in sfilata consulenze per quanto attiene il merchandising.

Infine la lady della B&20, la fashion manager Patrizia Gaeta, quest'anno offrirà un prodotto vicino al mondo B2B, un light Networking in un giorno dedicato al cocktail event.



Il dott. Paolo Distaso e il suo team ringraziano:

BRAND della Sfilata "Fashion in the City":

Antonio Tarantino

Daniela De Souza

Ylenia Mangano

Thaira Coutur

Monrob italy

Millash

Boro&Marc

Agnes Wuyam



Official Make up Artist:



Paolo DemariaOfficial Hair style

Rino Esposito & Gigi Rutiliano brand Ambassador WELLA





Official partners:

Myro' wine

Memento

Jo maison jo

Umberto Zive

Lombardia Web tv

Élite Service Group



Special Thanks:



Make-up Artist Francesca Minerva premio internazionale Excellence come nuova star up italiana

§ diffuso da ltc - lorenzo tiezzi comunicazione per Francesca Lovatelli Caetani