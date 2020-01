Annunciate le nominations della 92 edizione degli Academy Awards che annualmente celebrano i migliori talenti dell'industria cinematografica.

Nella lista dei film scelti per la categoria miglior pellicola spiccano: il vincitore del Leone d’oro all’ultimo Festival di Venezia , Joker che ha conquistato 11 nominations , seguono a parimerito con 10 candidature teste di serie come The Irishman di Martin Scorsese, C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, 1917 di Sam Mendes. Tra le sorprese: snobbato Taron Egerton (Rocketman) nella categoria Miglior attore nonostante avesse dalla sua parte il Golden Globe e il Satellite Award. Fuori dai giochi anche Jennifer Lopez che per Hustlers aveva vinto numerosi premi assegnati dalle associazioni dei critici americani. Niente da fare neanche per Lupita Nyong'o che per l'horror Us aveva ottenuto il plauso della critica americana. Per la categoria miglior film d'animazione , Netflix conquista 2 nomination significative con I lost my body e Klaus , mettendo fuori gioco il campione di incassi Frozen 2 - Il segreto di Arendelle.