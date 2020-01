(di Vincenzo Petrosino, Salerno) Alle 15:30, i senatori 5 stelle si sono riuniti per discutere, su iniziativa dei senatori Di Nicola, Dessì e Crucioli, un testo in cui sono riassunti cinque punti.

Al primo punto si ribadisce la necessità di non mettere in discussione la stabilità del governo che "rimane l'opzione migliore".

Al secondo si chiede un intervento per rivedere "organizzazione e statuto", allo scopo di evitare in futuro una sovrapposizione tra i ruoli di governo e la parte organizzativa.

Altra questione trattata quella del rapporto tra i gruppi parlamentari e il governo, in modo da arrivare ad una maggiore concertazione anche in situazioni in cui si richieda una decretazione d’urgenza.

C'è anche un riferimento al ruolo della piattaforma Rousseau, di cui si vorrebbe limitare il controllo da parte della Casaleggio per renderla uno strumento gestito dai 5 stelle, ad esempio con un comitato di garanti.

Come ultimo punto si è proposto un intervento per rivedere "il sistema delle restituzioni".

