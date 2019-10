TIGER DEK recensito sulla rivista internazionale "Lifoti magazine" di New York

Il cant'attore Tiger Dek - reduce dal successo nella categoria music video al concorso cinematografico internazionale "L’Age d’Or International Arthouse Film Festival"- è stato recensito nella rivista musicale internazionale "Lifoti magazine" di New York.

La rivista Lifoti è una rivista di musica che si concentra principalmente sulla cultura hip hop. L' approccio giornalistico della rivista sottolinea lo storytelling visivo, enfatizzando la fotografia e l'illustrazione, insieme ad articoli e interviste esclusive.

Il magazine è disponibile in edizione stampa, e-paper digitali su iTunes, Google Play, Zinio ed Issuu e ha una diffusione anche sui principali negozi online come Amazon, Flipkart, eBay e molti altri, rendendola una delle riviste di musica hip hop più diffuse in tutto il mondo.

Nell'articolo redazionale, il cant'attore mascherato Tiger Dek viene definito il "cavaliere misterioso che veglia sull'Italia". Artista situazionista che costruisce i propri videoclip come performance artistiche, provocatoriamente in bilico tra trash e concettualita'.

L'ultimo videoclip "Uomo tana" diviene così una riflessione sociologica, condotta sempre con una lucida ironia, su come nel tempo si siano succeduti differenti modelli comportamentali alla base del rapporto uomo/donna, fino all'apparire dell' "Uomo tana", "statico, ma presente"... In virtù di una presunta affidabilità riesce a sbaragliare la concorrenza e a essere il prescelto, a vincere la competizione. Ma a quale prezzo?

E tu, che tipo di uomo sei, ci chiede beffardamente Tiger Dek? Non ci resta altro da fare che leggere la recensione su Lifoti magazine, disponibile anche online al link http://www.lifoti.com/2019/10/who-is-mysterious-knight-who-watches.html

Tutte le informazioni su Tiger Dek e le sue canzoni le trovate nel suo sito web www.tigerdek.com