Mi avevano pagata per occuparmi di sua nonna.

Ma è stata lei a prendersi cura della mia vita.

Mi chiamo Giulia.

Avevo appena perso entrambi i genitori e avevo lasciato l’università.

Avevo 26 anni. Niente lavoro, niente soldi, e una stanchezza nel cuore che non sapevo più come spiegare.

Un’amica mi ha parlato di una famiglia benestante, in collina, che cercava una badante convivente per l’anziana madre.

“Pagano 1.200 euro al mese, vitto e alloggio inclusi”, mi ha detto.

Non mi interessava la paga. Mi serviva solo un tetto sopra la testa e qualcosa da mettere sotto i denti.

E così ho conosciuto nonna Livia.

La famiglia viveva in una villa enorme. Tutto era impeccabile, elegante, ma incredibilmente freddo.

I figli andavano a trovarla una volta al mese, a volte neanche.

I nipoti non chiamavano mai.

Mi dissero:

“Dalle da mangiare. Lavala. Dagli le medicine. Le piace parlare, ma non darle troppo confidenza.”

Ma io l’ho ascoltata lo stesso.

E, con mia sorpresa, anche lei ha iniziato ad ascoltare me.

Aveva 92 anni. Fragile. Piena di rughe e di storie.

Un pomeriggio stavo piangendo in silenzio, in cucina.

Mi ha chiamata a voce alta:

“Giulia! Vieni qua!”

Mi sono asciugata il viso e sono entrata nella sua stanza.

Mi ha preso la mano e mi ha detto:

“Mi ricordi me da giovane.

Forte fuori. A pezzi dentro.

Non ti preoccupare, ragazza mia. Cambierà tutto.”

Soffriva d’insonnia.

Quasi ogni notte sedevo accanto al suo letto, ascoltando i suoi racconti: la guerra, il suo primo amore, il marito che non l’aveva mai capita, i sogni che aveva messo da parte.

Diceva:

“I miei figli mi hanno dimenticata.

Ma tu… tu mi guardi davvero.”

Erano solo parole, tè caldo, carezze sulle mani.

Ma diceva che l’avevo fatta tornare viva.

Sua figlia se n’era accorta.

Un giorno mi disse, secca:

“Perché la chiama sempre? Sei qui per lavorare, non per farle compagnia.”

Ho abbassato lo sguardo e non ho risposto.

Ma nonna Livia mi sussurrava:

“Lasciali parlare. Loro non mi hanno mai vista. Tu sì.”

Un pomeriggio, mi prese da parte e disse:

“Sotto il mio letto c’è una scatola. Se mi succede qualcosa, aprila tu.”

Le ho promesso che lo avrei fatto.

Poche settimane dopo, ha cominciato a spegnersi.

Una mattina… non si è più svegliata.

Al funerale, nessuno della famiglia ha versato una lacrima.

Durante il rinfresco, discutevano già del testamento.

Quella notte ho aperto la scatola. Dentro c’era una lettera.

“Alla mia amata Giulia,

mi hai ricordato che esisto.

Quando tutti mi hanno dimenticata, tu mi hai restituito dignità.

Ho modificato il testamento.

La mia casetta in campagna ora è tua.

E sul mio conto ci sono 35.000 euro.

Non è una ricompensa. È un grazie.

Con affetto,

Livia.”

Quando l’avvocato ha letto il testamento, la famiglia è andata su tutte le furie.

“Una sconosciuta? Ma che scherziamo?”

“Avrà manipolato la mamma, è ovvio!”

Ma l’avvocato ha ribattuto con fermezza:

“La signora Livia era lucida.

Ha scritto tutto di suo pugno, e abbiamo anche un video dove dice:

‘Giulia mi ha dato pace. La mia famiglia mi ha dato presenza. C’è una differenza.’”

Ho lasciato la villa in silenzio.

Mi sono trasferita nella sua piccola casa in campagna, un rustico con un giardino incolto.

L’ho sistemata, poco alla volta.

Anni dopo, la nipote di Livia è venuta a trovarmi.

Si è seduta in silenzio nella sala d’attesa.

L’ho riconosciuta subito.

Mi ha guardata negli occhi e ha detto:

“Ti ho giudicata.

Ma oggi ho bisogno di aiuto per mia madre.

E mi hanno detto di venire da te.

Mi dispiace.”

Ho sorriso.

“Perdonare è facile,” ho detto,

“quando è l’amore a indicarti la strada.”

Ogni fiore del mio giardino sboccia nel suo ricordo.

Ogni persona anziana che aiuto… è un grazie rivolto a lei.

Mi avevano assunta per prendermi cura di una donna anziana.

Ma alla fine è stata lei… a ridarmi la vita.