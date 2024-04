I ristoratori italiani hanno trovato un nuovo nemico da combattere: la paghetta familiare. No, non è uno scherzo. È l'ennesima accusa di una categoria che, dopo aver tacciato il reddito di cittadinanza di tenere i giovani lontani dai loro locali, adesso accusano la paghetta dei genitori di essere il motivo per cui i loro locali sono senza personale.



Che la colpa della carenza di lavoratori non fosse da attribuire al reddito di cittadinanza ma ai salari troppo bassi lo avevano capito pure gli asini. Per fare un esempio che dimostra quanta importanza abbia questo, basta dire che se la Grecia è riuscita a risollevarsi dalla recessione economica che l'aveva messa in ginocchio nel 2008, è stato proprio grazie all'aumento del salario minimo che ha aumentato i consumi e, di conseguenza, ha fatto impennare la produzione e i posti di lavoro. Stessa cosa è successa in Spagna e in Germania, dove gli stipendi hanno raggiunto anche i duemila euro al mese.

In Italia, invece, dove gli stipendi sono rimasti fermi all'età della pietra e delle caverne, per i ristoratori i motivi per cui non trovano cuochi, camerieri e lavapiatti non sono le paghe basse e i turni massacranti. No, la colpa è dei genitori che, anziché sollecitare i figli a cercarsi un lavoro iper-super-mega- sotto-pagato, preferiscono erogare la paghetta familiare, magari in attesa che i figli se ne vadano all'estero dove le condizioni lavorative ed economiche sono migliori che in un Paese come l'Italia che piange e che fotte.

E così, dopo aver ringhiato come cani rabbiosi contro il reddito di cittadinanza, adesso ringhiano come cani rabbiosi contro il welfare familiare. “Finché i genitori non imparano a far muovere i propri figli dal letto sarà dura, perché è cambiata la cultura del lavoro”, sbotta un ristoratore di Venezia sulle colonne del Gazzettino. Un grido di dolore che non tiene conto di un dettaglio: non è cambiata la cultura del lavoro, ma è cambiata la mentalità del lavoro da parte di una generazione che non ha alcuna intenzione di farsi sfruttare da “schiavisti” a tre euro l'ora per dodici ore di lavoro al giorno.

Il Gazzettino si è fatto portavoce del pianto della Maddalena dei ristoratori con la cucina vuota. “Le tentiamo tutte, i ragazzi preferiscono i soldi dei genitori”, è il titolo del reportage sparato in primo piano. Un reportage che fortunatamente ospita pure la parte avversata dai datori di lavoro, come quella di una mamma che accusa questi piagnucolosi pseudo-imprenditori di aver offerto ai suoi figli stipendi che oscillano tra i 400 e i 1000 euro per 10-12 ore al giorno.

Messo da parte il reddito di cittadinanza, criminalizzato da un destra che è tutta pappa e ciccia con le lobby economiche, ecco che il nuovo male è diventato il sussidio familiare. Il nuovo welfare erogato tra le mura domestiche che tante lacrime di coccodrillo sta facendo versare ai ristoratori i quali nemmeno si sono accorti che il reddito di cittadinanza non è stato nemmeno abolito, ma semplicemente sostituito con il reddito di inclusione sociale.

Una misura soggetta a una adeguata operazione di maquillage, ma che lascia soldi anche ai giovani che hanno in casa un minore, un disabile o un genitore over sessanta. Sì, proprio quei giovani “poltronari” che la destra prometteva di rispedire nelle fauci degli sfruttatori. Abolendo il sussidio pentastellato che aveva il demerito di esercitare nientedimeno che una concorrenza sleale agli stipendi da caporalato offerti da imprenditori che adesso, davanti alla difficoltà di reperite personale, incolpano tutti. Tranne ovviamente che se stessi.