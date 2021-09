E' possibile che una religione basata sull'amore possa avere dei punti in comune con un credo basato sull'odio? Si, è possibile. Uno degli educatori più competenti sull'estremismo violento è lo svedese Robert Orell, noto per la sua lotta contro il radicalismo religioso. Per Robert le persone che si uniscono ai gruppi estremisti sono alla ricerca di una comunità, dove possono sentire un senso di appartenenza e dare un senso alla loro vita. Per Robert tutti questi gruppi sostengono di avere la verità e riescono a disconnettere i loro membri dalla famiglia, dagli amici, dalla società e da sé stessi. Ecco le caratteristiche che, secondo Robert Orell, identifica queste sette.

1- Le vittime vengono introdotti ad una causa superiore.

2- I gruppi influenzano le loro vittime con il pensiero bianco-nero.

3- Stabiliscono su ogni questione cosa sia giusto e cosa sia sbagliato.

4- Si sentono accerchiati, perseguitati, in lotta contro il mondo.

5- Imparano a parlare il linguaggio del gruppo. (nuovo mondo, nuovo sistema, "quelli del mondo").

6- Ai membri è data la sensazione di essere superiori a quelli che non fanno parte del gruppo.

7- E' costantemente rafforzato il concetto di avere una superiorità morale.

8- Si associano solo con membri del gruppo.

9- Quelli che non fanno parte del gruppo sono inferiori e costantemente de-umanizzati.

10- Non si fanno problemi a violare i fondamentali diritti umani di chi non fa parte del gruppo. (Cambiare idea in merito alla religione, parlare con gli espulsi, anche se sono genitori, ostracismo).

Robert vive in Svezia ed è stato molto attivo negli ultimi 15 anni con Exit . Un'associazione che eccelle nell'aiutare le persone ad uscire da gruppi estremisti violenti che influenzano indebitamente i loro membri.