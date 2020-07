Continua a tenere banco la vertenza dei maestri Diplomati Magistrali che a seguito di una sentenza della Plenaria del Consiglio di Stato rischiano il licenziamento, in molti casi già licenziati o estromessi dalle graduatorie ad esaurimento, nonostante a migliaia di loro lo stesso Consiglio di Stato abbia riconosciuto, invece, il diritto alle GaE e dunque al ruolo.

Oggi davanti al Ministero dell’Istruzione, in Viale Trastevere, alcune maestre Diplomate Magistrali si sono incatenate. Parliamo di maestre che hanno anni di servizio alle spalle, hanno superato anche l’anno di prova ma ciò nonostante vengono licenziate e messe alla porta dal MI.

Tante affermano che è davvero assurdo come il Ministero dell’Istruzione licenzi maestre con anni e anni di esperienza e poi preveda che possano accedere all’insegnamento, in base al nuovo regolamento per le supplenze da GPS, anche semplici studenti universitari senza alcuna esperienza.

Anche domani continua la mobilitazione dei maestri Diplomati Magistrali con una manifestazione alle ore 14, sempre a Roma, organizzata da ANLI - Associazione Nazionale Liberi Insegnati. Previsti anche flash mob in molte città da Nord a Sud.