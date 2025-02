Intervenuto al Forum delle Telecomunicazioni, tenutosi a Roma lo scorso novembre, Pietro Labriola, AD e DG di TIM, ha lanciato un appello al Governo e all’UE, ribadendo la necessità di nuove infrastrutture digitali. Sono fondamentali nuove risorse economiche per le telecomunicazioni per rilanciare l’industria e renderla competitiva.



Pietro Labriola: l’importanza di maggiori infrastrutture digitali

Lo scorso novembre a Roma, presso l'Aula Magna Mario Arcelli dell'Università Luiss Guido Carli, si è tenuto il Forum delle Telecomunicazioni di Asstel - Assotelecomunicazioni. In questa occasione è intervenuto anche Pietro Labriola, AD e DG di TIM, e, a margine dell’evento, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Key4Biz”. Il manager ha lanciato un appello al Governo italiano e all’Unione Europea sulla necessità di maggiori infrastrutture digitali che siano in grado di garantire un aumento della produttività e della competizione del sistema Europa. “Le infrastrutture digitali non si inventano, c'è bisogno che gli operatori di telecomunicazioni abbiano un'adeguata remunerazione del capitale per poter investire. Non stiamo chiedendo nulla di differente da quello che è la pratica economica — ha rimarcato Pietro Labriola — Per una serie di motivi, regole e scelte di politica industriale passata, abbiamo spremuto come un limone la nostra industria, sono rimasti solo i noccioli. Dobbiamo ritornare a dare fiato e capacità economica e finanziaria a questa industria, per tornare ad investire, ai livelli adeguati necessari, per ridare competitività”.



Pietro Labriola: le esperienze professionali del manager alla guida di TIM

Pietro Labriola si è laureato in Economia e Commercio all’Università di Bari, specializzandosi in Gestione dell’Innovazione e delle Tecnologie con un Master conseguito presso Tecnopolis, il Parco Scientifico Tecnologico di Bari. Nel 1993, ha cominciato la sua carriera nel settore delle telecomunicazioni in France Telecom a Milano e, successivamente, ha collaborato con Cable & Wireless, Infostrada e Boston Consulting Group, nel Marketing e nel Business Development. Nel 2001, è passato in Telecom Italia, ricoprendo diversi ruoli tra cui: Responsabile Marketing per i servizi fisso e mobile, CEO di Matrix e Responsabile della funzione Business Transformation & Quality. Nel 2015, Pietro Labriola si è trasferito in Brasile per assumere l’incarico di CEO di TIM Brasil e, al suo ritorno in Italia nel 2021, è stato nominato DG del Gruppo TIM e AD nel 2022. Tra i diversi riconoscimenti che ha ricevuto nella sua carriera, “Forbes” gli ha conferito il premio dedicato alle Telco, ai CEO AWARDS 2022.