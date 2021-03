Dalla prossima settimana, secondo il nuovo commissario all'emergenza Covid, il generale Figliuolo, non si possono vaccinare più di 200mila persone al giorno sulla base dei vaccini che abbiamo e di quelli che giungeranno.

Se condo il ministro Speranza: ora bisogna ricominciare a correre con le vaccinazioni:"Il gran lavoro di questi giorni ora ci permette di ricominciare a correre con le vaccinazioni. Con il decreto Sostegni mettiamo in campo oltre 150 mila tra medici di famiglia, odontoiatri, pediatri, specializzandi e specialisti ambulatoriali. In più avremo 19 mila farmacie dove ci si potrà vaccinare e fino a 270 mila infermieri da coinvolgere nella campagna che, appena avremo più dosi, potrà accelerare l'uscita dall'emergenza".

Un aiuto verrebbe anche dal vaccino russo Sputnik: "Resto convinto che non conti la nazionalità degli scienziati quanto la sua sicurezza ed efficacia. Cose che solo le nostre Agenzie regolatorie possono accertare. Mi aspetto comunque che Ema sia rapida nel decidere su Sputnik come sugli altri vaccini in arrivo".

Due osservazioni vanno però fatte.

È necessario predisporre l'organizzazione di medici, paramedici, ecc ma è anche necessario predisporre un metodo per comunicare alla gente come e quando vaccinarsi, consentendo di farlo in modo facile per tutti, dovunque abitino.

Questa forza medica e para medica, farmacie comprese, non solo come ho detto sopra deve essere organizzate, ma bisogna capire anche quali siano i "rischi penali e civili" a cui va incontro. L'Italia non dimentichiamolo mai è il paese della denuncia facile, delle cause eterne e del famoso "cetriolo volante" che finisce sempre per essere vinto dall'ultima ruota del carro.