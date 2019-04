Un video volutamente amatoriale per il trio indie Manuel Pistacchio

"Il treno 3" è il titolo del primo brano estratto dall'album “Di primo mattino”, esordio firmato da Manuel Pistacchio, pubblicato dall'etichetta ravennate Brutture Moderne e distribuito da Audioglobe.

Manuel Pistacchio è un trio indie romagnolo formato da Diego Pasini (1993 - voce e chitarra) e dai fratelli Lorenzo Camera (1998 - synth e arrangiamenti) e Matteo Camera (1994 - basso); l'album è uscito da più di due mesi e il primo video, curiosamente, arriva solo ora. Il testo di questo brano racconta una storia d'amore soffermandosi sull’importanza di "saper gestire l'universo sentimentale", magari accettando i ricordi senza rancore ma con lo scopo di farne esperienza e, così, migliorare.

Il video, ideato dagli stessi artisti, ha un taglio molto amatoriale e mostra, all'interno di un televisore abbandonato in campagna, delle persone comuni in attesa di un treno, una situazione ordinaria. Questo stile visivo minimale e lo-fi scelto dai tre vuole mette in evidenza caratteristiche come la spontaneità e l'improvvisazione, entrambi tratti che connotano il disco.