Sergio Mattarella ha commesso uno scivolone paragonando l’attacco della Russia contro l’Ucraina all’aggressione della Germania nazista contro la Polonia. Un paragone tra Putin e Hitler che ha attirato la dura risposta di Marija Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo, che ha sottolineato gli assurdi “parallelismi storici scandalosi e francamente falsi tra la Federazione Russa e, come ha detto, la Germania nazista. […] È strano e folle sentire invenzioni così blasfeme dal presidente dell’Italia, un Paese che conosce in prima persona cosa sia veramente il fascismo”.

La reazione di Marija Zakharova è giustificata, perché il contesto storico e le ragioni della guerra voluta da Adolf Hitler e del conflitto deciso da Vladimir Putin sono completamente diversi e spiace vedere Sergio Mattarella perdersi in paragoni fuori luogo che, oltre che sbagliati, hanno attirato le proteste e l’ostilità di Mosca, in un momento delicato in cui si sono aperti i negoziati di pace tra Trump e Putin.

Mattarella, nella sua disamina storica, ha omesso di dire che l’attacco di Mosca contro Kiev e quello di Berlino contro Varsavia hanno in comune solo la brutalità della guerra, ma per il resto cambiano le motivazioni. Hitler era mosso da disegni ideologici: la supremazia della razza ariana contro le razze “inferiori”, ebrei in testa. Putin, molto più pragmatico, è stato mosso sia dai massacri degli ucraini contro le popolazioni russe del Donbass, sia dal tentativo di allontanare le mire espansionistiche della Nato che ormai, zitta zitta, era giunta alle porte di Mosca.

Mattarella forse dovrebbe più onestamente dire che l’invasione russa contro l’Ucraina, più che alla barbarie del Führer, potrebbe essere assimilata alle invasioni dei piemontesi nei confronti del Regno dei Borboni e dello Stato Pontificio. Entrambe le invasioni erano finalizzate non tanto a unire l’Italia, ma a spazzare via una potenza economica come il Regno delle due Sicilie, impossessandosi delle sue ricchezze, e una potenza religiosa, lo Stato Pontificio, visto come nemico che condizionava la politica di una nazione divisa da tanti piccoli statarelli.

Comunque sia, una cosa è certa: la storia non va mai strumentalizzata per suffragare tesi personali. Si rischia solo di esacerbare gli animi e di attirare nemici. Una prudenza politica resa ancora più obbligatoria se si considera che l’Italia non è stata esente da invasioni, come quando sotto l’egida fascista commise massacri in Jugoslavia e colpì vigliaccamente alle spalle la Francia quando questa era stata messa già in ginocchio dall’esercito tedesco. Letto il passato e valutato il presente, il presidente Mattarella ha scelto male le parole. Forse avrebbe fatto meglio a tacere.