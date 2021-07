Dj Vincenzino e Gianluca De Bellis (che qui si firma DBLS) sono due dei più stimati ed esperti dj italiani e insieme hanno creato "Ring the Alarm", un brano perfetto per ballare, per ora da soli in casa, al ritmo di una scatenata ripartenza. Il ritmo è potente, la voce incalzante e allegra, l'arrangiamento non dà scampo.

Bisogna assolutamente suonare l'allarme (in inglese, "Ring the Alarm") e arrendersi all'energia della musica di una traccia che davvero fa bene all'umore e fa sudare via brutti pensieri e tristezze assortite.

Una video cover del brano, Dj Vincenzino x DBLS - Ring the Alarm (Atomica Records / Jaywork), una traccia piena di energia, è già disponibile da qualche ora su YouTube:

www.youtube.com/watch?v=0AE1LASqoi0

oltre che su Spotify

open.spotify.com/album/1dU3FUU30Zwzk6KlF7IXQE?si=K9l55n9KRtO8pjgFABfwEg&dl_branch=1

e ovviamente su Beatport, il portale musicale più usato dai dj.

Atomika Records è una delle etichette gestite da Jaywork Music Group. Il gruppo gestisce diverse label ed è attiva sul mercato italiano ed internazionale attivo ormai dal lontano 1998. I generi musicali sono tanti, mentre l'approccio di Luca Peruzzi e Luca Facchini è sempre lo stesso: spensieratezza nelle canzoni, cura del prodotto e musica che possa piacere anche all'estero. E' una formula di un lavoro, quella di Jaywork Music Group, che sembra destinata a far strada nel tempo. Tutto questo si concretizza anche grazie ad una community di artisti e dj che mettono la loro creatività anche al servizio di un progetto da portare avanti insieme e non come solisti.

www.jaywork.com