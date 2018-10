Su Fabric TV il racconto dell'ADE 2018

Fabric TV (www.fabriclive.it), prossimamente in tutta Italia sul canale 134 del digitale terrestre, è presente all'Amsterdam Dance Event per raccontare con le sue telecamere di alcuni dei party più attesi dell'evento.

L'ADE è probabilmente il più importante evento del clubbing mondiale e mette insieme migliaia di addetti ai lavori e appassionati provenienti da tutto il mondo. Il programma di riferimento è Clubbing, un mix vincente di beat e interviste esclusive, uno show perfetto per vivere l'ADE anche dalla tv.

In collaborazione con Monika Kiss, professionista dell'intrattenimento attiva in mezzo mondo, Fabric TV è presente giovedì 18 ottobre è presente al party BigUp, un evento che vedrà protagonisti tra gli altri la stessa Monika Kiss, Claudio Di Giacomo, Jomoney e 2Disco & Pablos.

Venerdì 19 invece l'evento ripreso da Fabric TV è "House Made in Italy, Big Boss Records". La voce è ancora quella Monika, il sound è quello di dj ben conosciuti a livello internazionale tra cui B. Jones Leandro da Silva, Brian Peroni, Charlie Roennez, Andrea Lane, Francesco Santarini e tanti altri.



Giovedì 18 ottobre

HOUSE MADE IN ITALY & BIG BOSS RECORDS

PRESENTANO: BIG UP

DJ SELECTION:

ROB BOSKAMP

MONIKA KISS

HELEN BROWN

MIKE LECHMAN

CLAUDIO DI GIACOMO

JOMONEY

DJ Q

NICK FIORUCCI

2DISCO & PABLOS

RINALDO MAURO

SYLLIE G.

FRANKY'O & MINIWERK

DJ LADY DEEP

MORE THAN DJ





Venerdì 19 ottobre

HOUSE STARS: PRESENTA

HOST THE SHOW _SINGER - MONIKA KISS

DJ SELECTION:

MONIKA KISS

LEANDRO DA SILVA

B. JONES

BRYAN PERONI

JOMONEY

CHARLIE ROENNEZ

ALEX BILLARD

EARTH N DAYS

ANDREA LANE

MIRCO MANY

MARK MAIN

MARCO BALDINO

CHICCO DEEJAY

FRANCESCO SANTARINI

ALESSANDRO FIORE B2B FILIPE QUEROL

VICTOR PEREZ

FABRIZIO CZUBARA

