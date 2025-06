Ti è mai capitato di sentire la stanza girare, perdere l'equilibrio o provare un senso di stordimento? Sono le vertigini, un sintomo invalidante, ben più di un semplice capogiro. Indicano un problema nel nostro sistema dell'equilibrio che possono essere di due tipi:Vertigine Oggettiva: La sensazione che l'ambiente stia ruotando o muovendosi vorticosamente intorno a te. È come se la stanza girasse e deriva spesso da problemi al sistema vestibolare (orecchio interno).

Vertigine Soggettiva: La stanza è ferma, ma sei tu ad avere l'impressione di girare internamente, sbandare o avere la "testa leggera". Puoi sentirti instabile o barcollare. Cause comuni includono problemi neurologici, cardiovascolari (es. pressione bassa), ansia o attacchi di panico, o effetti di farmaci.

Da Cosa Nascono? Le Cause Comuni: Le vertigini possono essere un campanello d'allarme per diverse condizioni:

Vertigine Parossistica Posizionale Benigna (VPPB): La più comune, causata da piccoli cristalli (otoliti) nell'orecchio interno che si spostano con i cambi di posizione.

Labirintite o Neurite Vestibolare: Infiammazioni (spesso virali) dell'orecchio interno o del nervo vestibolare, con vertigini intense e nausea.

Malattia di Menière: Condizione cronica con vertigini severe ricorrenti, perdita dell'udito e ronzii.

Ansia e Stress: Possono scatenare sensazioni di instabilità.

Altre Cause: Farmaci, ipotensione o problemi cervicali.

