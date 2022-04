In Streaming, dall’8 aprile, a pochi giorni dall’uscita del nuovo disco della band e poco prima della partenza del nuovo tour :"TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI - A CASA TUA" .

Regia di Davide Toffolo.

Durante la pandemia, con l’obiettivo di sostenere i live club italiani in attesa della riapertura, Tre allegri ragazzi morti hanno prodotto un docu-live che è stato trasmesso in streaming su Bandcamp lo scorso aprile. Il costo del biglietto è andato per metà a coprire i costi di produzione del documentario e per metà al locale aderente all’iniziativa per sostenerlo nei complessi mesi delle chiusure. Ora, proprio nei giorni in cui debutta “Meme K Ultra”, il nuovo disco della band realizzato assieme ai Cor Veleno, arriva l’occasione unica per rivivere su Nexo + l’emozione di quell’intimo docu-live.

Un appuntamento “a casa tua” e per scoprire Davide Toffolo, Luca Masseroni ed Enrico Molteni in una dimensione inedita e confidenziale. Dal giorno 16 aprile partirà anche il nuovo tour di Tre allegri ragazzi morti che toccherà Pordenone, Milano, Bologna, Roma e Napoli.

Tutti i dettagli sul sito treallegriragazzimorti.it. e nexoplus.it



