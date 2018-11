Nervestrain, ecco "Palomas" prodotta con The Cube Guys e il 24/11 fanno ballare #Bollicine al Bobadilla (BG)

Sabato 24 novembre al Bobadilla di Dalmine (BG) per il party #Bollicine tornano i campani Nervestrain, tra i dj italiani in maggiore ascesa sul palcoscenico della house internazionale. #Bollicine, prodotto in collaborazione con DV Connection, è un party d'eccellenza che come sempre al Boba inizia da una cena con gli amici e finisce solo a notte fonda, con il sorriso sulle labbra.

Da tempo i Nervestrain collaborano con Kumusic, agenzia italiana specializzata nella comunicazione di progetti anche internazionali nell'ambito dell'intrattenimento ed hanno ad esempio appena pubblicato "Palomas", una traccia strumentale decisamente latin e piena di percussioni che è semplicemente impossibile ascoltare senza muoversi a tempo. L'hanno prodotta insieme ai bergamaschi The Cube Guys, artisti di riferimento in questo genere, ed esce su Cube Recordings, la label di questi ultimi.

Elephant, la one night dei Nervestrain, ha un sound particolare, che copre tutte le diverse sfumature della house e della tech house, un ritmo sinuoso che i NerveStrain propongono in mezzo mondo con i loro dj set e i loro dischi. Ma una one night che si rispetti non è fatta solo di musica: i flyer, i video e i teaser online creano attesa e mistero, le scenografie fanno il resto creando meraviglia in chi entra nel club. Poi, quando la musica parte, il pubblico diventa protagonista, grazie anche alla suggestione di origami che, mescolandosi alle luci dei club, rappresentano la leggerezza l'estro e la spensieratezza di un party unico. Il merchandising del party, davvero particolare (cappellini, t-shirt, portachiavi, palloni giganti, etc) è perfetto per ricordare la magia d'una notte difficile da dimenticare. Elephant ha già preso vita con successo in alcuni dei più importanti club italiani tra cui Qi Clubbing - Erbusco (BS), Africana - Praiano (SA), Isola Beach - Porto Cesareo (LE), Zucchero e Cannella - Ascea (SA), Shed Club Busto Arsizio (VA) e Sky and Sand - Palermo. (www.facebook.com/nervestraindjs/)





#Bollicine @ Bobadilla - Dalmine (BG)

3494410654, 3355971113, 035561575

www.facebook.com/Bollicineboba/

www.facebook.com/diviconnection/

www.facebook.com/bobadillaclub/

Bobadilla.it

Bodadilla Feeling Club

via Pascolo 34 Dalmine BG