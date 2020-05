Domenica 31 maggio, si celebra la Pentecoste. Papa Francesco, nell'occasione, alle ore 10 celebrerà in diretta la Santa Messa senza concorso di fedeli, presso la Cappella del Santissimo Sacramento nella Basilica Vaticana.

A seguire, alle ore 12 per il Regina Coeli, si affaccerà alla finestra dello studio privato rivolgendosi di nuovo ai fedeli che potranno accedere a piazza San Pietro, con le forze dell’ordine che controlleranno gli accessi e garantiranno che venga osservata la necessaria distanza tra le persone.

In pratica sono passati quasi 3 mesi dall'ultima volta che Francesco aveva potuto rivolgersi ai fedeli direttamente e non solo via streaming.

Nelle scorse domeniche, dopo il Regina Coeli, il Papa si era comunque affacciato affacciato dalla finestra dello studio privato per benedire o la piazza vuota o i pochi fedeli presenti nei paraggi.