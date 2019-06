Xiaomi non ha presentato solo il Mi 9T, ma anche la Mi Band 4, il Mi Electric Scooter Pro e le Mi True Wireless

Giornata di annunci in casa Xiaomi. Durante l'evento di presentazione dello Xiaomi Mi 9T, infatti, l'azienda ha presentato anche la nuova smartband Xiaomi Mi Band 4, gli auricolari Xiaomi Mi True Wireless ed il monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter Pro.

In realtà questi prodotti non sono delle novità in assoluto, ma lo sono per l'Italia.

Infatti, i tre prodotti sono stati presentati nel corso degli ultimi mesi in Cina e per poterli acquistare bisognava riccorere a siti come Banggood o GearBest.

A patire da oggi, invece, Xiaomi venderà questi prodotti direttamente anche in Italia.