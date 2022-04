Al River di Soncino (CR) la primavera 2022 nella seconda metà di aprile porta tanti party che si aggiungono all'ormai consolidato sabato sera.



Mercoledì 13 aprile finisce la scuola ed ecco uno student party dedicato a chi ha tutto il diritto di festeggiare la primavera con il sorriso sulle labbra. La festa è Spring Breakers con tanti team di studenti: Capirol Tigers, Gallileis, Kossals, Patchols.



Sabato 16 aprile al River House di Soncino (CR) si continua a ballare con in console Dr. Space, Gala e Paolo Q.



Domenica 17 aprile, ovvero la notte Pasqua e Pasquetta, va in scena la festa: TRL2000, un All Stars Party con tutti i successi musicali di un decennio straordinario: Jay Z, Eminem, Pink, Rihanna... E non solo, anche le canzoni di Avril Lavigne, Finley, Eiffel 65, Muse, Justin Timberlake, Red Hot Chili Peppers, Beyoncè, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Rihanna, The Calling, Daft Punk, T.a.t.u., Natalie Imbruglia, Keane, Amy MacDonald, NSYNC, Timbaland, Tokio Hotel, Las Ketchup, Sugarfree. Riassumendo, come raccontano gli organizzatori, si balla con tutto ciò che ha emozionato e ha fatto girare la testa di quel mitico decennio.



Sabato 23 aprile in console invece arrivano Dader e Davide Turetta, con Brio alla voce.



Domenica 24, prefestivo che precede lunedì 25 aprile, ecco il party hip hop Rehab in Town. In console c'è Jay K, official Gué dj, ovvero l'artista che in console accompagna Gué, uno dei protagonisti della scena musica hip hop italiana da sempre.



Riassumendo, nel nuovo corso del River house di Soncino (CR) niente è lasciato al caso: impianto audio, luci e servizio fanno si che ogni sabato i ragazzi della zona possano divertirsi con show e dj set set di qualità assoluta.



E non è tutto: quando inizierà a fare un po' più caldo, River house, oltre al classico sabato notte, proporrà un aperitivo lungo infrasettimanale da vivere a bordo piscina e un gran bel modo di iniziare il weekend tra cibo e musica... ma ci sarà tempo per parlarne. Intanto, ogni sabato notte al River di Soncino (CR) si balla con stile.



River House

via Brescia 23, Soncino (CR)

366.1758050



https://www.instagram.com/riverhouseclub/

linktr.ee/riverhouseclub