La vicenda Alcoa può dirsi realmente conclusa?

"Anche Alcoa per me sarà risolta quando produrrà il primo lingotto." Incredibile a dirsi, ma lo ha detto il ministro Calenda.

L’ex Alcoa di Portovesme (Sud Sardegna), l'impianto sardo per la produzione di alluminio spento circa sei anni fa, è stato acquistato dal gruppo svizzero Sider Alloys. Però, prima di dire che la vicenda si sia conclusa positivamente, considerando ad esempio l'amara esperienza dell'acciaieria di Piombino, è necessario che l'impianto riprenda a funzionare. Ed in tal senso, sarà previsto un nuovo incontro con la proprietà per giovedì 3 maggio.

Nel frattempo, l'ultima novità emersa è la proposta di dare una quota del 5 percento della nuova società a un'associazione di lavoratori dell'ex Alcoa, riservando loro un rappresentante nel Consiglio di sorveglianza, in modo che possano essere coinvolti nelle scelte aziendali.

Tale proposta è un riconoscimento importante di quanto è stato fatto in questi anni per tenere viva la speranza di rilancio della fabbrica.