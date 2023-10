L'incremento impressionante registrato da ThorChain è sotto l'occhio dei regolatori per via di un collegamento con alcune attività illecite. In questo scenario il prezzo di RUNE ha visto un aumento impressionante nell'ultima settimana prima di un calo del 5%.

Questo improvviso crollo ha lasciato gli investitori senza parole mettendo i trader nella condizione di indagare. Per ora le liquidazioni lunghe e corte sembrano essere in equilibrio, ma non è ancora del tutto chiaro cosa sia successo.

Il rischio di infiltrazioni illecite resta alto considerando che dopo l'incredibile aumento si è registrata una caduta senza precedenti.