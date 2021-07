Sono davvero ottimi i risultati che in pochi giorni sta ottenendo "Saving Your Lovin' ", il nuovo singolo degli MFX2, ovvero i dj bergamaschi Marco Fratty e Marco Flash. Mentre scriviamo (martedì 6 luglio nel primo pomeriggio), su YouTube il video del brano ha già totalizzato più di 30.000 visualizzazioni, mentre "Saving Your Lovin' " su Spotify è stata ascoltata già 25.000 volte.

Marco Fratty e Marco Flash, che insieme all'amore per la musica condividono le loro iniziali (MF), fanno già ballare il mondo da decenni. Fratty fa parte dello storico gruppo dance FPI Project. Tra fine anni '80 e anni '90 / 2000 ha conquistato le classifiche internazionali con varie hit tra cui la famosa "Rich in Paradise". Marco Flash fa invece ballare i locali fin dagli anni '70 e '80.

Insieme, dopo il successo internazionale di un bel remix di un capolavoro assoluto della pop dance come "Good Times" nella versione delle Sister Sledge, sono tornati ad uscire ancora su New Music International, la label di Pippo Landro, questa volta con un brano originale, "Saving your Lovin' ". Tra l'altro, il video è molto innovativo, tutto girato in 3D con spettacolari immagini di ologrammi digitali.

La voce, potente ed efficace, è quella di Molly Morgan, che agli MFX2 è piaciuta subito, mentre il sound di "Saving Your Lovin' " si ispira in parte agli anni '70, anche se come sempre quando si tratta di Fratty & Flash, il vero obiettivo sono il presente ed il futuro della musica da ballare.



MFX2 - Savin' Your Lovin', il video su YouTube

https://youtu.be/J49_XkAqn6w

MFX2 - Savin' Your Lovin', il brano su Spotify

spoti.fi/3qQXhuT