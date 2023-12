Paola Peroni, dj producer bresciana che nel corso della sua carriera ha prodotto tracce spesso ballate in tutto il mondo, ha un bagaglio musicale a 360°. Un percorso che comprende Dj set con dischi in vinile, produzioni discografiche di Hits internazionali, creazione di corsi per dj producer (Essere o Diventare Dj) Dj set super tecnologici che emozionano tutte le generazioni. Recentemente ha prodotto la canzone Like a Butterfly sulla maxi label ZYX Music che sta facendo muovere dancefloor internazionali, Dj, e streaming worldwide.



A dicembre 2023 Paola Peroni è molto attiva in spazi d'ogni tipo, facendoli scatenare con il suo sound. L'8 dicembre è al Rifugio Campras 2.0 / Gaver di Breno (Brescia), per l'inaugurazione dell'inverno 2023, in diretta su Radio Studiopiù. La sera del 9 ed il pomeriggio del 10 è allo Chalet Spinale di Madonna di Campiglio (Trento), dove resta anche il 12 dicembre per un private party.

Il 15 dicembre è tra i protagonisti musicali del Party di Natale di Radio Studiopiù, con Staff & Friends al Sestino Beach di Desenzano (Brescia), mentre la sera dopo resta al Sestino per un evento Lamborghini e Campari. Il 21 eccol al Saottini Auto Evento Natale a Brescia, il 22 ancora al Sestino per il Face Management Vip Party. Ecco poi ancora due dj set allo Chalet Spinale di Madonna di Campiglio (TN): il 24 dicembre dalle 13:00 alle 16:00 ed il 31 dicembre, per un Capodanno 2024 decisamente scatenato.