Come ci spiega Wikipedia, "La giga è una danza antica di andamento veloce d'origine probabilmente inglese o irlandese". Ma tutto questo si perde nel passato, è una faccenda piena di polvere. Oggi, nell'estate 2021, si cambia. Esce infatti il 15 luglio su K-Noiz "La Giga" di Pinko Pallas (Andrea K & Joe Mangione) ed è un pezzo perfetto per rilassarsi.

Il ritmo è quello della giga, ed è musica perfetta per ballare (quando si potrà!), prodotta e creata per far divertire il pubblico... e tutti sappiamo quanto ce ne sia bisogno ora! I Pinko Pallas hanno ben pensato di pubblicare ora una canzone che, secondo loro, si inserisce "nella musica colta, dal contenuto altamente impegnato". A ognuno il suo parere, ma forse c'è un po' da dubitare. E' invece certo che la faccenda sia dannatamente divertente!

L'idea di questa canzone nasce da Andrea K ed M. Panzeri. Poi grazie alla preziosa collaborazione del noto arrangiatore e produttore Joe Mangione "La Giga" è diventata una canzone estiva divertente e piena di doppi sensi.

"Il testo ed il video si basano sulla storia del tipico ragazzo 'sfigato' che è sempre alla ricerca di una donna", spiegano i produttori. "E ovviamente che succede a questo ragazzo? Trova solo una ragazza che gli ripete nel ritornello 'lo so che vuoi la giga e io ballo con te'. Serate di questo tipo ne abbiamo passate tutti e scherzarci tu ci sembrava un'idea simpatica in questo periodo difficile", spiegano Andrea K ed M. Panzeri.

"E' un'estate complicata, quella del 2021. Ma musica come la nostra 'La Giga' può aiutare a passare qualche istante di serenità", continuano. "C'è voglia di normalità, abbiamo bisogno di rilassarci. E' una necessità fisiologica".E in questo senso, "La Giga" funziona. Senza voler entrare nella storia della musica diverte, eccome.

Anche perché nel brano anche una voce decisamente nota, quella di Pino dei Palazzi (Kalabrugovic, il noto comico di Zelig), che si presenta come un rapper nella parte iniziale del brano. La parte femminile è invece interpretata da Joo Nina, cantautrice emergente, modella e showgirl già apparsa in numerose trasmissioni Mediaset oltre a sfilate di moda e comparsa pure in alcuni film. La parte della bella ragazza che viene disturbata chissà quante volte durante una serata la interpreta alla perfezione. Il brano esce il 15 luglio 2021 su K-Noiz ed è accompagnato da un divertente video pensato per far ridere dall'inizio alla fine.