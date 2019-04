Arzano, spazzatrici in azione per pulire la città: il Consorzio Gema aggiorna il parco macchine

Sono arrivate ad Arzano la nuove spazzatrici per la pulizia delle strade cittadine. In questi giorni sono già operative e le si notano infatti transitare per le vie dov’è possibile accedere per approfondire la pulizia della sede stradale e del calpestio pedonale.

La maggiore difficoltà che incontravano finora gli operai era proprio la pulizia delle lunghe arterie perimetrali cittadine, che doveva essere necessariamente fatta a mano.

Le nuove spazzatrici di ultima generaziona sono state recentemente utilizzate dall’azienda Consorzio Gema che da qualche settimana si occupa del ciclo integrato dei rifiuti nel comune di Arzano.

I mezzi sono espressamente dedicati alla pulizia delle aree difficilmente servibili. I veicoli, a funzionamento aspirante, sono uno dei pochi modelli del genere in commercio.

Si tratta di uno strumento di lavoro innovativo, che permette la meccanizzazione dello spazzamento stradale anche nei luoghi dove prima arrivava solo il classico operatore munito di scopa e cestino.

Mantenere pulita la città richiede un impegno consistente e ad essere inizialmente attenzionate dallo spazzamento meccanico sono via Atellana, mentre in seguito toccherà a Corso D’Amato. (G.B.)