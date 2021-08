A Termine Imerese, una donna è stata condannata per calunnia da un tribunale per aver accusato falsamente il marito di violenza nei suoi confronti e nei confronti dei figli. Tutto è iniziato dopo che l'uomo ha abbandonato la comunità dei testimoni di Geova. Questo ha spinto la moglie a tacciare il marito di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, sottrazione di minori e violenza carnale. Tutte accuse inventate perché la donna, anch'essa testimone di Geova, aveva deciso di liberarsi di lui ritenendolo un ostacolo alla sua religione e "fonte di perdizione satanica”.

Nella sua delirante farneticazione religiosa, la donna ha iniziato a registrare ogni azione del coniuge così da poterlo accusare di atti penalmente rilevanti. Non solo. Ha cercato anche di allontanare dal padre i due figli minorenni, lavandoli continuamente con ammoniaca o altri prodotti ustionanti così da far credere che l'uomo picchiasse i figli. La cosa è durata fino a quando la donna non ha abbandonato anche lei la comunità e ha presentato una sorta di memoriale nel quale ritrattava ogni accusa, sostenendo di "aver preso coscienza dei danni subiti e procurati a causa della sua appartenenza alla setta, di essere uscita dall'organizzazione dei Testimoni di Geova e ritrattando tutto".

Il comportamento della moglie è un atteggiamento conosciuto come "menzogna teocratica". Chi muove le accuse-si legge nell'articolo- lo fa volontariamente contro chi viene ritenuto un ostacolo al suo credo religioso. Un comportamento scorretto che-stando sempre a quanto dichiara l'articolo-sarebbe giustificato dalle stesse direttive del movimento.

“Ciò che è esecrabile è il fatto che la donna ha cercato di sottrarsi alle sue responsabilità attribuendo la causa delle sue falsità ai condizionamenti subiti dalla comunità di appartenenza, quasi fosse stata vittima di un incanto, avrebbe perduto ogni capacità di analisi e di favella e sarebbe stata costretta ad accusare il marito in quanto infedele o "incredulo" – si legge nella sentenza-Una sorta di plagio, dunque, o di tale condizionamento della volontà da renderla un mero strumento della comunità religiosa, priva di autonoma volontà o capacità di agire in modo consapevole".

Il Tribunale ha ritenuto la moglie perfettamente lucida e l'ha condannata per calunnia e diffamazione. Una sentenza accolta con soddisfazione anche dalla dottoressa Lorita Tinelli, fondatrice del Cesap, secondo cui non è la prima volta che succedono cose del genere nelle famiglie di testimoni di Geova. Una cosa simile, infatti, era successa anche a Bari, nel 2000, dove un uomo, ex testimone di Geova, fu assolto dall'accusa di aver abusato di suo figlio dopo essere stato falsamente accusato dall'ex moglie, anch'essa testimone di Geova.