Dopo una prova tecnica che ha avuto tra i protagonisti tra gli altri pure Benny Benassi, top dj italiano premiato con due Grammy Awards, si comincia.

Lunedì 29 e martedì 30 giugno 2020 in diretta social su www.facebook.com/meetmusic.it prende vita Meet Music Live Online, evento gratuito dedicato a dj, produttori, artisti e professionisti di oggi e di domani. Continua la partnership con MINI Italia e quest'anno Meet Music diventa un appuntamento ancora più imperdibile, visto che oltre alla consueta possibilità di fare tesoro delle esperienze di star e specialisti del settore, offre opportunità concrete ai giovani talenti.

Chi ha tra i 18 ed i 25 anni può infatti partecipare a MINI MEETs MUSIC CONTEST. Il contest offrirà al vincitore una vera e propria esperienza da professionista: un corso base presso Mat Academy, la realizzazione di una produzione discografica presso Studio1, la pubblicazione della traccia realizzata su una delle label coinvolte (Claps Records, DVS records). La traccia verrà anche stampata su vinile. Dettagli e modalità di partecipazione sono disponibili qui: https://www.meetmusic.it/mini-meets-music-contest/

Spazio poi alla musica con tanti MINI Mix: il 29 ed il 30 giugno, alle 13 in poi, nell'intervallo per il pranzo e in serata, su Mixcloud Live, ovvero https://www.mixcloud.com/meetmusic/ tanti dj set, sempre diversi tra loro. E' un altro bel palcoscenico per il talento di dj affermati e non.

E' stato poi definito il programma dei tanti tavoli previsti, ben dodici (https://www.meetmusic.it/speakers-e-programma/). Le difficoltà causate dal Covid-19 mettono insieme chi organizza eventi musicali, discografici, dj, artisti, tecnici, musicisti (...) e vengono analizzate da diversi punti di vista, per cercare insieme spunti per ripartire.

Il 29 giugno alle 9:30 l'evento prende il via con un "warm up" curato da Luca Guerrieri.

Alle 10 si entra nel vivo, partendo dai locali da ballo. La situazione viene analizzata tra gli altri da Leonardo Marras (Consigliere Regionale) Silvio Passini (Titolare Tartana - Follonica) e Faber, vocalist attivo in tutta Italia. Alle 11 prende poi vita uno dei tavoli più interessanti, visto che è dedicato ai social network e tra gli altri partecipa Livia Iacolare, Strategic Partnerships Manager Media di Facebook. Più tardi si discute del presente e del futuro della discografia, tra gli altri con Renato Tanchis, A&R di Sony Music Italy. Nel pomeriggio The Reloud (Mat Academy) ed il dj producer Federico Scavo (Studio 1) raccontano quando e come un corso può essere utile a un giovane dj. La prima giornata di Meet Music Live Online con un tavolo dedicato alla Live Music ed uno al diritto d'autore, che vede la partecipazione di Matteo Fedeli, direttore sezione Musica di SIAE.

Il secondo giorno di Meet Music Live Online inizia con un tavolo dedicato ai dj resident, figura chiave nei tempi di crisi del clubbing. Subito dopo di eventi discutono tra gli altri Maurizio Pasca del SILB e l'organizzatore Luca Seminerio (Areaconcerti). E poi la volta della figura del top dj, che viene analizzata tra gli altri da leggende del mixer come Ralf e Tommy Vee. Poi è la volta di un incontro dedicato alla salute fisica e mentale degli artisti, un tema troppo spesso sottovalutato. Gli ultimi due tavoli analizzano la produzione discografica "in quarantena" ed il legame tra solidarietà, musica e dj.



http://lorenzotiezzi.it/meet-music/

http://lorenzotiezzi.it/meet-music/



Meet Music, il programma dei tavoli

Day One lunedì 29/06/2020

10:00 - 10:45 LOCALI DA BALLO

Come è possibile affrontare questa crisi. Idee per la disco del dopo Covid-19

Leonardo Marras (Consigliere Regionale)

Silvio Passini (Titolare Tartana - Follonica)

Faber (Vocalist)

11:00 - 11:45 SOCIAL NETWORK

Comunicazione social per artisti, in quarantena e post quarantena

Livia Iacolare (Strategic Partnerships Manager Media - Facebook)

Ottavio Nava (CEO - We Are Social)

Ricky Fara (Social Media Manager)

12:00 - 12:45 DISCOGRAFIA

Il settore dopo la pandemia: solo streaming o ritorno del supporto fisico?

Renato Tanchis (A&R Sony Music)

Francesco Tanzi (A&R Natura Viva)

Marco Roncetti (A&R Claps Records)

Lucio Carpentieri (Pressology)

14:30 - 15:15 ASPIRANTI DJ & PRODUCER

Corsi ed opportunità per giovani talenti del mixer

The Reloud (Mat Academy)

Federico Scavo (Studio1)

TBC

15:30 - 16:15 LIVE MUSIC

Dopo lo stop, possibili soluzioni per i concerti live. Come ripartire?

Alex Marton (Firstline Studio)

Andrea Fornai (Salty Music)

Damien Mcfly

Francesco Mucè (Loren)

16:30 - 17:15 TUTELA DEL DIRITTO DI AUTORE

Diritti, innovazione, programmi musicali: il diritto d'autore si rinnova in pandemia

Matteo Fedeli (Direttore sezione Musica - SIAE)

Andrea Pellizzari (Dj / Producer)

Pierangelo Mauri (Editore)



Day Two - lunedì 30/06/2020

10:00 - 10:45 DJ RESIDENT

Da comprimario a unica star della serata. Il dj resident in tempi di crisi

Shorty (m2o)

Danilo Secli (Samsara Beach)

Max Zotti (Music On The Rocks)



11:00 - 11:45 ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Estate 2020 ed autunno inverno 2020-21: eventi in disco, concerti. Come ripartire

Maurizio Pasca (Presidente Nazionale - SILB)

Luca Seminerio (CEO - Areaconcerti)

Peppe Russo (Titolare - Music On The Rocks )

12:00 - 12:45 GUEST DJ

Come è cambiato e come cambierà il ruolo del dj superstar dopo il Covid-19

Ralf (Dj / Producer)

Tommy Vee (Dj / Producer)

Albi Scotti (DJ Mag Italia)

14:30 - 15:15 SALUTE FISICA E MENTALE

Chi sta bene produce musica migliore oppure la 'distruzione' dell'artista crea capolavori?

Stefano Salvucci (Medico)

Lisa Maccanti (Insegnate Yoga)

15:30 - 16:15 PRODUZIONE DISCOGRAFICA

Come si produce 'in quarantena"? Streaming, distanze e futuro della produzione musicale

Gianni Bini (Dj / Producer)

Alex Kenji (Dj / Producer)

Marco Lys (Dj / Producer)



16:30 - 17:15 AIUTIAMO IL PROSSIMO

Musica, dj, artisti e solidarietà. Dalle difficoltà a nuove opportunità

Valentina Esposito (Abilmente Onlus)

Valerio Gronchi (Art Director)

Guido Gheri (Presidente Nazionale Dj)